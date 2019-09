11 SETTEMBRE SENZA FINE – A 18 ANNI DALL’ATTENTATO DELLE TORRI GEMELLE UN MEDICO CHE LAVORÒ COME VOLONTARIO TRA LE MACERIE PUBBLICA UNA SERIE DI IMMAGINI INEDITE: “QUANDO SI GUARDA INDIETRO SI GUARDA SOLO L’ORRORE. IO VOGLIO RICORDARE IL CORAGGIO E LO SPIRITO DI FRATELLANZA CHE SI È RESPIRATO IN QUEI GIORNI…” (VIDEO)

DAGONEWS

emil chynn 1

Un medico che ha prestato soccorso l'11 settembre dopo l’attacco alle torri gemelle ha pubblicato una serie di immagini mai viste.

Dopo aver visto le torri in fiamme, il dottor Emil Chynn, che aveva portato a spasso il suo cane, si precipitò sul posto per vedere cosa stava succedendo. Quando arrivò, fu circondato da detriti e fumo, ma si mise subito al lavoro per creare una prima squadra di soccorso.

11 settembre 8

«Quando ho visto il fumo provenire dal centro, ho capito che dovevo scendere e vedere cosa stava succedendo – ha detto Chynn - Appena arrivato sono stato circondato da fumo e detriti. Mi sono messo alla ricerca delle torri gemelle, ma non c’erano più. La scena era terribile, la gente stava cercando di rimuovere detriti e resti umani.

11 settembre 7

Sono stato un volontario per una settimana e ho scattato queste foto mentre ero lì. Per quanto sia stata un’esperienza angosciante queste immagini raccontano il coraggio e lo spirito di fratellanza che si è respirato in quei giorni. Tutti guardiamo con sgomento al passato, ma dimentichiamo le persone che hanno rischiato la propria vita per soccorrere dei perfetti sconosciuti».

