AL ''GF" TRIONFA MARTINA MA LA VINCITRICE AMORALE E' FRANCESCA DE ANDRE’, CHE CHIUDE CON UN TRASHISSIMO SCONTRO CON TAYLOR MEGA: "HAI ROTTO LE PALLE A TUTTA ITALIA. HAI PARLATO SOLO TU PER DUE MESI. BASTA!” - "NON CAMBIEREI NULLA PER ESSERE TE. MA TU COSA FAI? MOSTRI SOLO IL CULO E LE TETTE. CAMBI UOMINI COME CAMBI MUTANDE. SEI VENUTA QUI PER PROVARCI CON GENNARO, MA NON CE L'HAI FATTA" – LA MEGA: "TU AL MIO LIVELLO NON CI ARRIVERAI MAI. SIAMO IN 2 CAMPIONATI DIVERSI" – IVA BASTONA LA DE ANDRE’: "DEVE CHIUDERE LA BOCCA" - VIDEO+FOT(T)OGALLERY