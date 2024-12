6 dic 2024 10:31

IL 12ENNE PRECIPITATO DALLA FINESTRA AL DECIMO PIANO DEL SUO PALAZZO A ROMA POTREBBE ESSERSI TOLTO LA VITA - LA PROCURA DI ROMA INDAGA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO: GLI INQUIRENTI HANNO SEQUESTRATO IL CELLULARE DEL RAGAZZINO, CHE ORA VERRÀ ANALIZZATO PER CERCARE ELEMENTI UTILI E RICOSTRUIRE GLI ULTIMI CONTATTI AVUTI - IL RACCONTO DEI TESTIMONI: "L’HO VISTO PRECIPITARE. LA SIEPE HA ATTUTITO IL COLPO, MA NON È BASTATO. IL PADRE ERA IN CASA INSIEME AL FIGLIO, URLAVA DISPERATO"