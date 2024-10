UNA 12ENNE UCRAINA È IN GRAVISSIME CONDIZIONI DOPO ESSERE STATA INVESTITA DA UN TRENO MERCI A PADOVA – L'INCIDENTE È AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DI UN PASSAGGIO A LIVELLO – SECONDO UNA PRIMA RICOSTRUZIONE, LA RAGAZZINA FACEVA PARTE DI UN GRUPPETTO DI COETANEI CHE HA ATTRAVERSATO I BINARI POCO PRIMA CHE IL CONVOGLIO SOPRAGGIUNGESSE. LEI ERA L’ULTIMA DEL GRUPPO…

bambina di 12 anni investita da un treno merci a padova

(ANSA) - Una ragazzina di 12 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita dalla motrice di un treno merci in corrispondenza di un passaggio a livello, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a Padova. L'adolescente è stata portata in ospedale; le sue condizioni sono critiche.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Polfer; intervenuta con la polizia e i carabinieri; non è escluso che la piccola possa aver provato ad attraversare i binari mentre il passaggio a livello era chiuso. La dodicenne, secondo una prima ricostruzione, faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, hanno attraversato i binari poco prima che il treno sopraggiungesse.

bambina di 12 anni investita da un treno merci a padova

La piccola era l'ultima del gruppo, e forse per questo non si sarebbe resa conto che non era più possibile oltrepassare la linea senza rischiare l'investimento. Si tratta di una ragazzina di origine ucraine, residente a Padova. I medici del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova sono impegnati nel massimo sforzo per salvare la piccola paziente.

bambina di 12 anni investita da un treno merci a padova bambina di 12 anni investita da un treno merci a padova