I 13 OSTAGGI ISRAELIANI RILASCIATI DA HAMAS SONO TORNATI IN ISRAELE – SI TRATTA DI QUATTRO BAMBINI TRA I 2 E I 9 ANNI E DI NOVE DONNE, TUTTI PROVENIENTI DAL KIBBUTZ NIR OZ – DI UNA DI LORO I JIHADISTI AVEVANO DETTO CHE ERA STATA UCCISA IN UN ATTACCO – LIBERI ANCHE DIECI CITTADINI THAILANDESI – IL QATAR ANNUNCIA IL RILASCIO DI 39 DETENUTI PALESTINESI

I 13 ostaggi israeliani liberati sono ora in Israele. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui sono stati accompagnati da un’unità speciale e portati negli ospedali a loro destinati, dove ci sono le famiglie.

Sarebbero tutti provenienti da kibbutz Nir Oz e questa è la lista di nomi condivisa con la stampa: Aviv Katz, 2 Raz Katz, 4 Emilia Aloni, 5 Ohad Mundar, 9 Doron Katz, 34 Danielle Aloni, 44 Keren Mundar, 54 Adina Moshe, 72 Hanna Katzir, 77 Ruth Mundar, 78 Margalit Mozes, 78 Channa Peri, 79 Yaffa Adar, 85. Hamas aveva detto che Hanna Katzir era morta in un attacco.

«Le nostre forze continuano ad accompagnare gli ostaggi liberati finché non raggiungeranno le loro famiglie in ospedale», si legge nella nota dell’esercito citata da The Times of Israel. «I comandanti dell’Idf e i suoi soldati salutano e abbracciano gli ostaggi che sono tornati a casa», continua il comunicato. L’Idf assicura di voler lavorare «insieme agli organi dell’establishment della Difesa per la restituzione di tutti gli ostaggi».

