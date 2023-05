IL 13ENNE CHE HA FATTO UNA STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO AVEVA LA LISTA DEI BAMBINI DA COLPIRE – LE VITTIME SONO NOVE (OTTO ALUNNI E UN CUSTODE), SETTE I FERITI – L’AUTORE DELL’ATTACCO, KOSTA KECMANOVIC, È ISCRITTO NELLO STESSO ISTITUTO E FORSE È STATO VITTIMA DI BULLISMO. HA UTILIZZATO LA PISTOLA DEL PADRE E SI ERA PORTATO DIETRO DIVERSI CARICATORI – LA POLIZIA: “PROGETTAVA L'ATTENTATO DA ALMENO UN MESE” – SECONDO LA LEGGE SERBA NON È PERSEGUIBILE E ORA FINIRA’...

Estratto dell'articolo di Giulia Arnaldi per www.corriere.it

IL 13ENNE AUTORE DELLA STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO

Sono 9 le vittime di una sparatoria avvenuta nella scuola Vladislav Ribnikar, nel centro di Belgrado, dove un alunno non ancora quattordicenne , Kosta Kecmanovic, ha aperto il fuoco con una pistola.

Sono morti 8 bambini e il custode dell’istituto primario (In Serbia il ciclo delle scuole primarie è l’equivalente delle nostre elementari e medie, e dura 8 anni) , mentre altri 6 alunni e un insegnante sono rimasti feriti. Il direttore della clinica pediatrica di Tirsovo Sinisa Ducic ha affermato che tre bambini sono stati ricoverati dopo la sparatoria: due hanno ferite agli arti inferiori ma sono in buone condizioni, mentre una ragazza è stata portata d’urgenza in sala operatoria per gravi lesioni cerebrali. Anche l’insegnante, che ha riportato gravi ferite al bacino, è in pericolo di vita.

La polizia serba ha arrestato il responsabile della strage nel cortile dell’istituto. Il ragazzo si è presentato a scuola stamattina intorno alle 8:40 armato della pistola calibro 9 del padre con alcuni caricatori di riserva, un’altra pistola nello zaino e diverse bottiglie molotov. […]

[…] Secondo le informazioni rilasciate dalle forza dell’ordine serbe, l’adolescente stava progettando l’attacco da almeno un mese, e aveva addirittura disegnato degli schizzi delle classi dell’istituto, stilando una lista delle persone che intendeva colpire.

Stando alle dichiarazioni del padre di una studentessa della scuola, il ragazzo avrebbe fatto irruzione nell’aula della figlia, colpendo l’insegnante e un altro studente, mentre i compagni si riparavano sotto ai banchi. È stato lo stesso Kosta ad avvertire le forze dell’ordine, una volta conclusa la strage.

Il ministro dell’Interno Bratislav Gasic ha anche comunicato che il padre di Kosta Kecmanovic è stato arrestato: «Le armi erano detenute legalmente ed erano chiuse in una cassaforte — ha dichiarato Gasic — ma, evidentemente, il figlio ne conosceva la combinazione. Il fermo previsto è di 48 ore».

Inoltre, secondo fonti non ufficiali, il ragazzo andava spesso a caccia insieme al padre, e sarebbe così che ha imparato a sparare. Anche la madre del giovane è stata fermata, anche se ancora non è chiara quale sia l’accusa nei suoi confronti.

Durante la conferenza stampa il ministro dell’Istruzione ha anche confermato che il ragazzo aveva denunciato un episodio di bullismo, aggiungendo però che non si era verificato nella scuola ma durante un corso privato di recitazione, e che quindi non permette di trarre nessuna conclusione riguardo al movente.

Secondo la legge serba, però, Kecmanovic non è penalmente responsabile, perché non ha ancora compiuto 14 anni. Stando a quanto dichiarato a dall’Alta Procura di Belgrado, dopo l’interrogatorio da parte della polizia, avvenuto in presenza di genitori, Kosta potrà essere rilasciato: nei suoi confronti, prosegue la Procura, non si possono adottare provvedimenti penali.

Per il momento, riferisce il presidente serbo Aleksandar Vucic, il ragazzo «Verrà portato nella sezione speciale di una clinica neuropsichiatrica», visto anche che entrambi i suoi genitori sono in stato di fermo. Nei suoi confronti è stato anche disposto un prelievo di sangue per l’analisi tossicologica, al fine di determinare se fosse sotto l’effetto di alcol, stupefacenti o altre sostanze psicoattive al momento del reato commesso. […]

