IL 13ENNE CHE HA FATTO UNA STRAGE NELLA SCUOLA DI BELGRADO HA UCCISO ANCHE LA RAGAZZINA DI CUI ERA INNAMORATO – NELLA LISTA DELLE VITTIME CHE KOSTA K. AVEVA STILATO PRIMA DI FARE IRRUZIONE NELLA SUA CLASSE, C'ERANO ANCHE I COMPAGNI CON CUI NON ANDAVA D'ACCORDO – ALLA POLIZIA IL GIOVANE KILLER HA DETTO: “SONO UNO PSICOPATICO CHE HA BISOGNO DI CURE”. E HA RACCONTATO DI ESSERE STATO “EMARGINATO NEI GIOCHI O DURANTE LE GITE SCOLASTICHE” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Francesca Pierantozzi per “Il Messaggero”

Kosta Kecmanovic

«Sono uno psicopatico che ha bisogno di cure»: con lo stesso sangue freddo con cui ha pianificato la morte dei suoi compagni di classe, Kosta K. parla ai medici che lo hanno preso in consegna in un istituto psichiatrico per adolescenti a Belgrado. La Serbia è sotto choc dopo la strage che il ragazzino di 13 anni ha compiuto nella sua scuola, la Vladislav Ribnikar […]

I genitori - il padre medico radiologo, la madre avvocata - sono in stato di arresto per non aver esercitato il necessario controllo e avergli lasciato prendere le armi che il padre custodiva in una cassaforte.

Kosta Kecmanovic elenco vittime

Kosta ha subito i primi esami tossicologici, non aveva fatto uso di nessuna sostanza stupefacente né di alcool quando ha aperto il fuoco a scuola, uccidendo prima il custode e poi otto suoi compagni di classe, tre nel corridoio, gli altri in classe, la sua. Aveva scelto la prima ora di giovedì: quando erano tutti nell'aula di storia. Tutto scritto in un foglio in cui c'era la lista delle vittime, tra queste anche la ragazzina della quale era innamorato.

IL 13ENNE AUTORE DELLA STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO

Altri sei ragazzi - tutti tra i 12 e i 14 anni e una professoressa (che dicono non ha voluto uccidere perché «non era cattiva con lui») - sono stati feriti. Due tredicenni, una ragazzina e un ragazzino, sono in gravi condizioni.

[…]

«Eravamo in tanti sulla sua lista, secondo me ha messo i nomi a caso, non è vero che ha scelto quelli con cui non andava d'accordo» ha detto un suo compagno scampato alla strage. Ha raccontato che Kosta è entrato in classe e ha cominciato a sparare a quelli seduti ai primi banchi. Poi anche a quelli che si erano buttati per terra. Molti si sono salvati saltando dalla finestra. Alla polizia che lo ha interrogato (ma non può arrestarlo perché non ancora 14enne e penalmente irresponsabile) Kosta avrebbe detto che era «emarginato nei giochi o durante le gite scolastiche». Cosa smentita dalla vice preside.

[…]

STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO 7

È stato lo stesso Kosta a chiamare la polizia, dal cortile e a dire che «erano stati uccisi tanti studenti». Alla polizia ha spiegato che «dopo» gli è venuta «come una paura, un senso di panico», non riusciva a respirare e gli è «sembrato che la cosa più giusta da fare fosse chiamare la polizia». […]

IL 13ENNE AUTORE DELLA STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO sparatoria in una scuola di belgrado 5 sparatoria in una scuola di belgrado 4 IL 13ENNE AUTORE DELLA STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO STRAGE IN UNA SCUOLA DI BELGRADO