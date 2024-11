FLASH! – IN FRANCIA VIENE DATA PER CERTA LA CONDANNA DI MARINE LE PEN NEL PROCESSO SULL’UTILIZZO IMPROPRIO DI FONDI EUROPEI – ANCHE A PARIGI, DUNQUE, SI UTILIZZA LA VIA GIUDIZIARIA PER RISOLVERE UN PROBLEMA POLITICO – STAVOLTA LO ZAMPINO NON L'HA MESSO L'ELISEO, MA IL POTENTE DEEP STATE FRANCESE, CHE NON STA DALLA PARTE DI MACRON, MA SICURAMENTE È CONTRO LA DUCIONA D’OLTRALPE...