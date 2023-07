LA 16ENNE NOEMI LONARDI, CAMPIONESSA DI DANZA SPORTIVA, È MORTA IN UN INCIDENTE STRADALE IN PROVINCIA DI VERONA – ERA A BORDO DI UN SCOOTER GUIDATO DAL FRATELLO, CHE SI È SCONTRATO CONTRO UNA MOTO. NELL'IMPATTO LA RAGAZZA È STATA SBALZATA DALLA SELLA E POI INVESTITA DA UN SUV – SOLO POCHI GIORNI FA AVEVA VINTO L'ORO AL CAMPIONATO ITALIANO DI RIMINI NELLA SPECIALITÀ SALSA SHINE, DISCIPLINA CARAIBICA…

Estratto dell'articolo di Francesco Sergio per https://corrieredelveneto.corriere.it/

Noemi Lonardi - campionessa italiana di salsa shine

Un'anima solare e un cuore che pulsava amore per l'arte, per la danza e per la vita, e che ora lascia un vuoto enorme, non solo a San Pietro in Cariano. Il cuore è (era) quello di Noemi Lonardi, la 16enne veronese morta nel pomeriggio di sabato 15 luglio, in un incidente a Cavaion Veronese.

Noemi avrebbe iniziato a settembre il terzo anno di liceo artistico (nelle scorse ore la scuola ha inviato un telegramma di cordoglio alla famiglia) e la settimana scorsa era salita sul primo gradino del podio al campionato italiano di danza sportiva di Rimini, trionfando nella specialità salsa shine, disciplina caraibica. […]

A due giorni dalla morte, a San Pietro in Cariano c'è ancora dolore e sgomento. La famiglia Lonardi è conosciutissima in paese. Noemi frequentava i ragazzi della parrocchia di San Pietro Apostolo.

incidente in cui ha perso la vita noemi lonardi

[…] A piangerla, ora, anche il fratello, che sabato era con lei in viale dell'Industria, a Cavaion Veronese, fuori pericolo dopo il ricovero in ospedale. I due stavano raggiungendo con altri amici il lago di Garda. Poco prima delle 17, lo scooter guidato dal fratello di Noemi si è scontrato con la moto di un amico.

Nell'impatto, Noemi, seduta dietro al fratello, è stata sbalzata di sella: mentre era a terra, la ragazza è stata investita da un suv che procedeva nell'altro senso di marcia. Il personale del Suem 118 ha tentato a lungo di rianimare Noemi, senza successo.

noemi lonardi