UNA 19ENNE È CADUTA DAL MURO DEL PINCIO, AL CENTRO DI ROMA ED È IN GRAVI CONDIZIONI – LA RAGAZZA HA FATTO UN VOLO DI CINQUE METRI ED È FINITA SU UN TERRAZZAMENTO DEL MURO TORTO – SI È ACCORTO DI LEI UN PASSANTE CHE HA SENTITO I LAMENTI – PORTATA IN OSPEDALE, NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA – LA POLIZIA NON ESCLUDE L’IPOTESI DEL TENTATO SUICIDIO…