5 gen 2023 19:52

IL 2023 È APPENA INIZIATO MA ABBIAMO GIÀ LA VINCITRICE DEL PREMIO MADRE DI MERDA DELL’ANNO: È UNA DONNA DEL MICHIGAN CHE PER UN ANNO HA TORMENTATO LA FIGLIA BULLIZZANDOLA CON UNA SERIE DI MESSAGGI ANONIMI – LA DONNA HA USATO UNA VPN E HA UTILIZZATO UN GERGO GIOVANILE SPERANDO DI NON ESSERE SCOPERTA: MA ALLA FINE L’FBI È RIUSCITA A SCOPRIRE CHE I MESSAGGI PARTIVANO DAL SUO CELLULARE – LA RAGAZZINA SI ERA RIVOLTA A LEI PER RACCONTARLE DEI SMS E LA MADRE HA...