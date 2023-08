2023, ODISSEA NELL'OSPIZIO - A TRENTO, UN 92ENNE EVADE DALLA RSA CON IL TRUCCO DEI CUSCINI NASCOSTI SOTTO LE LENZUOLA PER INGANNARE IL PERSONALE - L'ANZIANO SIGNORE SI È INFILATO SOTTO LA RECINZIONE DELLA STRUTTURA E HA PERCORSO PIÙ DI DIECI CHILOMETRI A PIEDI PER RAGGIUNGERE LA SUA ABITAZIONE - UNA VOLTA RINTRACCIATO, I CARABINIERI HANNO CERCATO DI CONVINCERLO A TORNARE NELLA CASA DI RIPOSO, MA LUI SI È BARRICATO DENTRO CASA E HA MINACCIATO DAI FERIRSI CON UNA SEGA ELETTRICA - ALLA FINE IL VECCHIETTO È STATO RIPORTATO NELLA RSA GRAZIE A...

Estratto dell'articolo di Giampaolo Visetti per "la Repubblica"

A 92 anni la propria casa è la propria vita. Anche per lui, ogni altro luogo, era percepito come il vuoto, simile a una insopportabile prigione. Per nostalgia di famigliari e giovinezza, in uno sprazzo di lucidità, un anziano ospite della casa di riposo Cesare Benedetti di Mori, in Trentino, ha messo in atto il piano della sua grande fuga […]

L’altra sera il vecchio, […] ha fatto scattare l’allarme. Quando l’infermiere si è precipitato nella stanza si è scusato: «Non ho sonno — ha sorriso — vorrei scendere per guardare la tivù». L’allarme poco prima di mezzanotte: il televisore era acceso, ma l’anziano era scomparso. Il dipendente di turno è salito nella camera per verificare che fosse rientrato.

All’apparenza tutto in ordine: sotto le lenzuola del letto, massa e sagoma di una persona. Ma l’anziano, […] aveva Gonfiato il letto con i cuscini per ingannare il personale[…]. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i dieci minuti di disperate acrobazie del vecchio che sognava di tornare a dormire nel suo letto. Invece è riuscito a sgusciare fuori infilandosi sotto la recinzione del giardino: da qui ha raggiunto il confinante parco comunale.

Elusi anche gli ultimi controlli, l’uomo […]nel buio, a piedi, ha percorso oltre dieci chilometri, fino a raggiungere la casa natale, dentro cui si è barricato. […] Scoperta la fuga, restava da rintracciare l’anziano. I carabinieri, su indicazione degli infermieri a cui l’uomo confidava ogni giorno di «morire per la nostalgia di casa», hanno raggiunto la sua residenza di Trambileno. Impossibile farsi aprire dal novantaduenne, barricato all’interno: deciso a non rientrare nella Rsa, minacciava di ferirsi con una sega elettrica.

Ci sono i voluti i vigili del fuoco, che hanno forzato una finestra, per scongiurare un dramma. «Il modello delle case di riposo — dice il presidente della Rsa, Gianmaria Gazzi — va ripensato a livello nazionale. Il profilo degli anziani è cambiato, gli ospiti spesso non entrano più per libera scelta, o nel pieno delle facoltà mentali. Anche le necessità di assistenza sono mutate, demenza e difficoltà cognitive si moltiplicano, l’emergenza personale esplode. Imporre la Rsa a chi conserva momenti di lucidità è un problema su cui va aperta una riflessione collettiva». […]