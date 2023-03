2023: ODISSEA NELLO SPACCIO - ARRESTATO A ROMA UN 20ENNE CHE GESTIVA UN PROFILO INSTAGRAM E UN CANALE TELEGRAM PER VENDERE DROGA, CON TATNTO DI SCONTI, PROMOZIONI, SERVIZI DI DELIVERY E RECENSIONI - LE PAGINE CONTAVANO OLTRE 1.300 ISCRITTI, PER UN GIRO D'AFFARI DA 5MILA EURO AL GIORNO - IL GIOVANE È STATO FERMATO DURANTE UNA CONSEGNA A UN CAMPO ROM - IL FENOMENO DELLO SPACCIO ONLINE È AUMENTATO A DISMISURA DA DOPO LA PANDEMIA…

Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per “il Messaggero”

il canale telegram per spacciare

Il profilo Instagram e il canale Telegram - The plug boyz Official - aperto per pubblicizzare l'intero servizio: dalla droga in vendita, al delivery con tanto di sconti e promozioni. Per un giro d'affari da 5mila euro al giorno organizzato da un 20enne, M. B. residente ad Aprilia. […]

Non una novità nello spaccio di stupefacenti […]Un mercato, quello che sta crescendo nel Dark Web, che ha iniziato ad ampliarsi durante i mesi del lockdown imposto per la pandemia. Una nuova frontiera per i pusher che fanno viaggiare così cocaina, droghe sintetiche, hashish e marjuana.

soldi e droga sequestrati dal 20enne spacciatore

L'INCHIESTA

Anche il pusher di Aprilia ha pagato a caro prezzo proprio il servizio di consegna a domicilio. I poliziotti lo hanno sorpreso durante una consegna, al campo rom di via dei Giordani. Insospettiti dai movimenti del giovane lo hanno seguito. Quando ha raggiunto un secondo cliente lungo la Casilina, hanno fatto scattare il blitz. Prima in auto, dove hanno trovato dosi di cocaina e hashish. Poi in casa dove hanno trovato erba e cocaina, 3mila euro in contati e il necessario per confezionare le dosi. Tutte con lo stesso logo identificativo, The plug boyz Official.

Quindi la scoperta del canale Telegram dove il 20enne dallo scorso maggio pubblicizzava la sua attività con tutti i servizi aggiuntivi. «Portiamo noi da voi con 10 euro in più», si legge nel messaggio pubblicitario. «Spedizioni in 48 ore con 20 euro di supplemento». […] Ma il ragazzo, ora in arresto con l'accusa di spaccio, per ampliare il suo giro di affari che solo sui social conta 1.300 clienti, ha creato anche un canale Telegram solo per le recensioni. […]

cocaina 3 cocaina 2 cocaina 4