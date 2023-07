26 lug 2023 16:25

2023, ODISSEA NELLO SPACEY! MA NON ERA "UN MOSTRO"? KEVIN SPACEY È STATO ASSOLTO – L'ATTORE STATUNITENSE È STATO RICONOSCIUTO NON COLPEVOLE PER TUTTE E NOVE LE ACCUSE DI REATI SESSUALI DEL QUALE DOVEVA RISPONDERE DAVANTI AL TRIBUNALE DI LONDRA – AD ACCUSARLO ERANO STATI QUATTRO UOMINI, PER FATTI RISALENTI AL PERIODO TRA IL 2001 E IL 2013 – E ADESSO CHI RISARCIRÀ SPACEY, DIPINTO COME “UN MOSTRO PREDATORE”, PER IL DANNO ALLA CARRIERA E ALL'IMMAGINE?