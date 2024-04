2024: FUGA DA NEW YORK - LA "GRANDE MELA" SI STA SVUOTANDO: NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI, OLTRE 500MILA PERSONE HANNO LASCIATO LA CITTÀ - LA PANDEMIA HA INNESCATO LA FUGA DI CHI HA PERSO IL LAVORO, DI CHI LAVORA DA CASA O HA CHIUSO L’ATTIVITÀ E IL RESTO L'HANNO FATTO I PROPRIETARI DELLE CASE E I MILIONARI CHE LE ABITANO, CHE HANNO FATTO SCHIZZARE IN ALTO I PREZZI DEGLI AFFITTI - PER VIVERE A NEW YORK E PERMETTERSI QUALCHE LUSSO SERVE UNO STIPENDIO ANNUO DI…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

Scena da Fuga da New York jpeg

Quarant’anni dopo il film di John Carpenter, è di nuovo “fuga da New York”. La gente sta scappando dalla Grande Mela, […] se nel film Manhattan era trasformata in un enorme carcere di massima sicurezza, nella realtà appare come un immenso condominio di lusso in cui vivere è diventato privilegio di pochi.

[…] Mezzo milione di persone in fuga, in quattro anni. Il cattivo non è il Duca, […] ma i management dei palazzi, i proprietari di case e delle attività che animano New York e la spolpano ogni giorno. Negli ultimi quattro anni quattro borghi su cinque hanno visto diminuire il numero dei residenti: Manhattan ha perso ottantamila abitanti, Brooklyn più di 150 mila, il Bronx più di centomila e il Queens quasi 140 mila. Nel 2020 i residenti erano 8 milioni e 245 mila. Nel 2023 sono scesi a 7 milioni e 767 mila. Se ne sono andati più di 470 mila.

NEW YORK

La pandemia da Covid ha innescato la fuga di chi ha perso il lavoro, chi ha deciso di lavorare da casa o ha chiuso l’attività. Finita l’emergenza la gente non è tornata. Soprattutto i giovani sono i più penalizzati. […] Qui c’è un concentrato di ricchi unico al mondo: vivono 300 mila milionari, […] I prezzi sono tarati sui benestanti, e drogati dalla domanda. […]

A mettere in fuga i residenti sono soprattutto i prezzi degli affitti: in media per un appartamento con una camera servono più di 3 mila dollari al mese (2767 euro). E poi c’è il dettaglio della vita di tutti i giorni: una pizza con birra costa una quarantina di dollari (36,90), internet e tv l’equivalente tra i 150 e 200 euro al mese, una birra in un pub sui 9-10.

new york city

Per una cena di tre persone totale 180 dollari - cifra che un newyorkese considera bassa - viene richiesta una mancia di almeno il 20 per cento, cioè 36 dollari, per un conto finale di 216 (200 euro). […] Secondo un calcolo fatto da blogger locali, per vivere a New York e permettersi qualche lusso serve uno stipendio annuo di 120 mila dollari, 10 mila al mese.

E parlano di single. […] Per muoversi va bene l’abbonamento alla metro da 130 dollari circa al mese. E poi la polizza sanitaria, che può costare altri duemila al mese e non copre tutte le spese. E poi il divertimento. Molti non riescono ad avere uno stipendio sufficiente per permettersi tutto questo e allora non resta che una soluzione: andarsene.

new york

L’alternativa preferita è la Florida, che ha anche una tassazione bassa, seguita da New Jersey, Connecticut e Pennsylvania. Poi: California, Texas, North Carolina, Massachusetts, Virginia e Georgia. Ma il costo più basso della vita ha il rovescio della medaglia: vivere ad Harrisburg o a Fort Lauderdale sarà più umano ma è un’altra cosa. Non ha niente di ciò che ha attratto nel venire a New York. A mezzanotte a Manhattan c’è più gente in giro che alle sei di sera di ogni altra città americana. […]

paul reiffer new york 2 paul reiffer new york