2024, L’ANNO IN CUI L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DIVENTERÀ REALTÀ – IL MONDO È IN FIBRILLAZIONE PER CAPIRE IL VERO IMPATTO DEI SISTEMI DI AI GENERATIVA, DI CUI FINORA SI È VISTO SOLO UN ASSAGGIO – CHATGPT ERA SOLO UNA DIMOSTRAZIONE, UN GRANDE SHOW PER ATTRARRE IL GRANDE PUBBLICO: CON L’ARRIVO DI SISTEMI PIÙ PICCOLI E SPECIALIZZATI E DI CENTINAIA DI MILIARDI DEI VENTURE CAPITALIST, IL MONDO NON SARÀ PIÙ LO STESSO – COPYRIGHT, SANITÀ, POSTI DI LAVORO: NULLA SARÀ COME PRIMA

Traduzione dell’articolo di Ryan Heath e Megan Morrone per www.axios.com

CHATGPT 3

Il 2024 sarà l'anno in cui l'industria dell'Intelligenza artificiale cercherà seriamente di ottenere risultati in un'ampia fetta di attività e di vita, andando oltre il clamore che circonda i successi di ChatGPT e del produttore di chip, Nvidia.

Perché è importante: Tutti coloro che utilizzano l'IA cercheranno di dimostrare che sta migliorando la loro vita o il loro lavoro, dopo le ondate di entusiasmo e di paura del 2023. I fornitori di intelligenza artificiale sono alla ricerca di modelli di business redditizi che possano supportare sistemi di IA generativa costosi da gestire. I leader delle aziende del settore vogliono andare oltre le fasi di brainstorming e pilota dell'IA e iniziare a offrire balzi in termini di efficienza, produttività e creatività.

Sam Altman

Il quadro generale: L'ascesa del settore nella seconda metà del 2023 ha creato una discrepanza tra il potenziale dell'Intelligenza Artificiale e la sua difficile applicazione nella realtà: chatbot allucinanti, chip GPU difficili da ottenere, responsabilità potenzialmente enormi in termini di copyright e molte altre preoccupazioni relative a distorsioni e accuratezza.

META INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Con l'arrivo di modelli di IA più piccoli e specializzati e la disponibilità di un maggior numero di strumenti di IA sui dispositivi mobili, il panorama potrebbe migliorare e l'ampia diffusione dell'IA multimodale, che funziona senza problemi sia con il testo che con le immagini, potrebbe offrire maggiori emozioni agli utenti.

L'intelligenza artificiale al lavoro: Per milioni di lavoratori, il 2024 sarà l'anno dell’intelligenza artificiale come “copilota”. Ma per molti altri potrebbe essere anche l’anno in cui la perdita di posti di lavoro legata all'IA passerà dalla teoria alla realtà.

sam altman chatgpt

Nella vita quotidiana: Un numero sempre maggiore di strumenti di intelligenza artificiale funzionerà sui telefoni cellulari, trasformando le nostre relazioni e i nostri hobby tanto quanto gli affari. "Il nuovo Gemini nano di Google è fatto apposta per questo", osserva Nina Schick, analista di IA.

Imprese: La legge europea sull'IA prevede alcune esenzioni normative per i modelli aperti e i venture capitalist stanno facendo a gara per investire in fornitori open-source. Le aziende dovrebbero concentrarsi su nuovi modi di applicare i modelli di IA ai propri prodotti, piuttosto che su prodotti generici come ChatGPT.

Mercati: Daniel Ives, analista di Wedbush, prevede un "nuovo mercato toro per il settore tecnologico", guidato da un aumento del 20-25% della spesa in cloud e AI. Allo stesso tempo, l'inasprimento della regolamentazione delle fusioni e delle acquisizioni negli Stati Uniti e in Europa potrebbe frenare la crescita dei venture capital e delle startup.

GIORNALISTI SOSTITUITI DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2

La prospettiva di innovazioni dell'IA nella salute genera il maggior entusiasmo sia tra la popolazione generale che tra gli esperti.

Il 2024 dovrebbe vedere una maggiore individuazione precoce delle malattie e piani di trattamento medico più personalizzati con l'aiuto dell'IA "analizzando i dati dei pazienti, migliorando la precisione chirurgica e potenziando il monitoraggio post-operatorio", secondo Omar Arnaout, neurochirurgo del Brigham and Women's Hospital.

Ad esempio, l'IA consentirà un trattamento più ampio del cancro con versioni perfezionate di farmaci e nuove combinazioni di farmaci adattate alla fisiologia individuale del paziente.

Marc Succi, radiologo del Mass General Brigham, ha anticipato ad Axios che i pazienti si rivolgeranno sempre più ai chatbot dell'IA per avere consigli sul triage medico, inducendo le più grandi aziende tecnologiche a lanciarsi in acquisizioni nel settore sanitario.

legge ue per regolare l intelligenza artificiale

Cosa osserviamo: Secondo gli esperti, le controversie sul copyright relative all'IA, in particolare sull'uso di contenuti protetti per addestrare modelli di IA senza consenso e senza compenso, produrranno importanti decisioni legali nel corso del prossimo anno.

"I tribunali e l'Ufficio per il diritto d'autore dovranno imparare a conoscere le scelte creative legate alla creazione e all'elaborazione di modelli", ha dichiarato ad Axios James Grimmelmann, professore di diritto digitale e dell'informazione presso la Cornell Law School.

Un problema è che gli sviluppatori di IA non divulgano i contenuti utilizzati per l'addestramento e, in molti casi, non sono in grado di spiegare perché o come i loro strumenti arrivino a un determinato risultato.

le citta invisibili di italo calvino secondo l intelligenza artificiale 4

Con il progredire della tecnologia, questa opacità è destinata ad aumentare, a meno che le pratiche del settore non cambino.

OpenAI, Microsoft, Google, Getty, Adobe e altri giganti della tecnologia hanno accettato di risarcire gli utenti coinvolti in cause legali contro creazioni realizzate con i loro strumenti di intelligenza artificiale. "Nessuno piangerà per i titani dell'IA se dovranno condividere alcune delle loro strabilianti valutazioni con i proprietari dei diritti d'autore", ha dichiarato Grimmelmann.

Il quadro generale: Le prospettive di una legislazione federale completa sull'IA durante il ciclo elettorale del 2024 sono scarse, ma gli Stati stanno diventando legislatori attivi in materia di IA.

Secondo il Center on Technology Policy dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, il Congresso potrebbe concordare una legislazione federale mirata sulla privacy e le restrizioni alle elezioni dell'IA potrebbero emergere sia dal Congresso che dai governi statali.

intelligenza artificiale e arresto cardiaco 3

Gli operatori dell'IA di tutto il mondo continueranno ad adeguarsi all'ordine esecutivo del Presidente Biden sull'IA e alla legge dell'UE sull'IA, che inizierà a essere applicata in parte a partire dalla fine del 2024.

Nel 2024 potrebbero votare fino a 2 miliardi di persone in tutto il mondo e l'IA potrebbe essere usata come capro espiatorio per le perdite elettorali da parte di candidati che non rispettano i processi elettorali.

MESSA CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Siate intelligenti: Nessuno sa esattamente quanto velocemente l'IA si sposterà dalla Silicon Valley a “Main Street”.

Secondo una ricerca di Upwork, i dirigenti sono molto più fiduciosi nei piani e nei prodotti di IA della loro organizzazione rispetto ai manager e ai singoli lavoratori che li realizzano, con un margine di 73% a 53%.

amore e intelligenza artificiale 1

Anche se Bill Gates sostiene che i progressi odierni dell'IA scateneranno "un enorme boom tecnologico nel corso di questo decennio", osserva che l'adozione sul mercato di massa potrebbe essere ancora lontana due anni.

Il prossimo passo: OpenAI aprirà il suo GPT store, un app store per versioni personalizzate del chatbot, all'inizio del 2024. Taiwan va alle urne il 13 gennaio con conseguenze imprevedibili per la geopolitica e le catene di fornitura di chip. Le autorità antitrust statunitensi e britanniche stanno indagando sul rapporto tra Microsoft e OpenAI.

sam altman NARENDRA MODI ASTRONAUTA - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY