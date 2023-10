UN 23ENNE ALBANESE HA STUPRATO LA FIDANZATA IN STATO DI SEMI-INCOSCIENZA DOPO AVERLA PICCHIATA BRUTALMENTE NEL LORO APPARTAMENTO DI ASTI - LA RAGAZZA HA SUBÌTO DUE ANNI DI VIOLENZE FINO A QUANDO SI È CONVINTA A DENUNCIARLO: IN UN CASO LUI LE HA VERSATO DETERSIVO IN GOLA E UNA VOLTA A SETTIMANA LA SEGREGAVA IN UNA STANZA PERCHÉ DOVEVA CONSUMARE COCAINA CON GLI AMICI - ORA È STATO CONDANNATO A…

Estratto dell'articolo di Massimo Coppero per www.lastampa.it

L’ha stuprata mentre lei era in stato di semi-incoscienza, dopo averla picchiata brutalmente. Violenze ripetute anche nelle settimane successive. In un caso, mentre la donna era sotto la doccia. In un altro in auto, cambiando velocemente direzione mentre la coppia stava facendo una gita nei boschi delle Langhe.

Due anni drammatici per una giovane della zona di Alba, operaia in una fabbrica del territorio: vittima dei continui soprusi del fidanzato, un ragazzo di origine albanese che attualmente ha 23 anni. Ora per l’uomo è arrivata una condanna a 12 anni di reclusione per violenza sessuale […]

Il giovane di origine albanese è attualmente detenuto nel carcere di Pavia per scontare un’altra condanna, a 6 anni, per maltrattamenti alla stessa donna. Al momento, quindi, il totale degli anni da trascorrere in cella è di 18, anche se è possibile che le due pene vengano infine riunite con la «continuazione».

L’episodio più grave risale all'agosto 2020: la coppia condivideva da alcuni mesi un appartamento ad Alba. Una sera l’imputato, rincasando, avrebbe colpito la compagna con calci e pugni, strappandole il pigiama di dosso e continuando a picchiarla fino a farla stramazzare sul pavimento. Quindi l’avrebbe ancora presa a calci sul costato, indossando le scarpe, «tanto da lasciarla senza fiato e quasi incosciente» scrive la Procura negli atti d’indagine. Poi l’avrebbe buttata sul letto, violentandola.

La donna non fece denuncia, subendo altre violenze fino all’autunno 2021 […] L’uomo in un’altra occasione, dopo una scenata di gelosia avrebbe costretto la vittima a subire una tortura: tenendole la bocca aperta, le versò in gola detersivo per la lavatrice e per i vetri, quasi soffocandola. Da agosto a ottobre 2021, l’avrebbe sequestrata in camera da letto tutte le sere, impedendole di uscire dalla stanza: il giovane invitava alcuni amici in salotto per consumare cocaina e non voleva essere disturbato.

Di «ricostruzioni fantasiose» parla l’avvocato Claudia Malabaila, legale dell’imputato […] I giudici hanno stabilito un risarcimento di 10 mila euro da parte del condannato alla vittima.

