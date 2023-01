Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

TURISTA ISRAELIANA ACCOLTELLATA ALLA STAZIONE TERMINI

Si era fermata a una biglietteria automatica della stazione Termini, a Roma, per acquistare il biglietto del treno che ieri mattina l’avrebbe portata all’aeroporto di Fiumicino. Non poteva immaginare che in un attimo un uomo vestito di nero, con una vistosa busta azzurra in mano, le sarebbe saltato addosso colpendola a un fianco e al torace con un coltello. Senza motivo, pare.

Ancora uno choc alla stazione Termini, dove una turista israeliana di 24 anni è stata ferita nella serata di sabato scorso in uno dei sottopassi dello scalo ferroviario da un individuo di circa 40 anni, ora ricercato dalla polizia: potrebbe trattarsi di uno dei tanti senza tetto che frequentano la stazione e dormono accampati fra le vicine via Marsala e via Giolitti. La ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I.

È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione è stata ripresa da una telecamera di sicurezza: uno studente universitario ha pubblicato ieri il video sui social commentando «benvenuti alla stazione Termini». Sono le 21.45 quando la 24enne, a Roma da qualche giorno per trascorrere una breve vacanza insieme con un’amica, si ferma davanti a uno sportello automatico. Ieri sarebbe dovuta partire da Fiumicino con un volo diretto a Tel Aviv per tornare a casa.

All’improvviso l’uomo si volta verso di lei, attende che alcune persone gli passino davanti per rimanere solo e si avventa sulla giovane che reagisce dopo essere stata colpita un paio di volte. Ma l’aggressore non si accontenta, la insegue per qualche passo e scaglia contro di lei un altro fendente, prima di fuggire. La ragazza è stata soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ospedale con un’ambulanza.

«Stiamo cercando soluzioni alternative per poter liberare la stazione dai senza fissa dimora che spesso sono coinvolti, anche come vittime, in episodi di violenza. Pensiamo a strutture dedicate, in modo da rendere Termini e le zone vicine più sicure soprattutto di sera», annuncia il prefetto di Roma Bruno Frattasi.

