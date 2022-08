A 25 ANNI SONO TROPPO VECCHIE PER LEO! – DOPO 4 ANNI D’AMORE LA STORIA TRA LEONARDO DICAPRIO E CAMILA MORRONE È GIUNTA AL CAPOLINEA: LA COPPIA ERA STATA VISTA L’ULTIMA VOLTA INSIEME PER IL WEEKEND DEL 4 LUGLIO, MA POI AVEVANO PASSATO L’ESTATE SEPARATA – L’ATTORE 47ENNE HA SVACANZATO IN GIRO PER L’EUROPA IN COMPAGNIA DI AMICI E…

Roberta Cecchi per www.cosmopolitan.com

Dopo 4 anni d’amore la storia tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone è giunta al capolinea. La coppia era stata vista insieme per l’ultima volta in occasione del weekend del 4 luglio, quando l’attore e la modella erano stati fotografati durante una passeggiata in compagnia dei loro cani sulla spiaggia di Malibù, in California.

Il resto dell’estate DiCaprio e la ex fidanzata l'hanno trascorsa separati: il premio Oscar ha viaggiato per l’Europa in compagnia di alcuni amici, sempre lontano dalla compagna, un particolare che aveva fatto sorgere alcuni sospetti oggi diventati realtà, per lo meno secondo People che, per primo, ha dato la notizia della separazione.

L’attore di Revenant e Camila avevano iniziato a frequentarsi nel gennaio del 2018, quando la coppia era stata paparazzata insieme ad Aspen, in Colorado.

La relazione tra le due celeb è sempre stata tenuta lontano dai riflettori diventando ufficiale solo nel febbraio del 2020, quando DiCaprio e Morrone hanno fatto il loro debutto come coppia sedendosi uno accanto all'altro in occasione degli Academy Awards.

Prima della sua lunga frequentazione con la modella di origini argentine la star di Don't look up aveva avuto molte altre frequentazioni vip come quelle con Bar Rafaeli, Blake Lively e Gisele Bündchen.

