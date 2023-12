19 dic 2023 16:22

LA 27ENNE VANESSA BALLAN È STATA TROVATA MORTA IN CASA IN PROVINCIA DI TREVISO – LA DONNA, MADRE DI UN BAMBINO DI 4 ANNI, ERA INCINTA DEL SECONDO FIGLIO. SUL SUO CORPO DIVERSE FERITE DA ARMA DA TAGLIO – SENTITO IL COMPAGNO, IN STATO DI CHOC – GLI INQUIRENTI HANNO UN SOSPETTO SULL’OMICIDA: UN UOMO, ORA IN FUGA, È STATO VISTO ALLONTANARSI A PIEDI DALL'ABITAZIONE DELLA VITTIMA… – VIDEO