UN 35ENNE AMERICANO E' STATO SCARCERATO DOPO QUASI 19 ANNI PER UN REATO CHE NON AVEVA COMMESSO – SHELDON THOMAS FU ARRESTATO NEL 2004 PER OMICIDIO: FU IDENTIFICATO DA UN TESTIMONE CHE LO "RICONOBBE" TRA LE FOTO DI SEI RAGAZZI AFROAMERICANI – NONOSTANTE GLI INVESTIGATORI, IL PROCURATORE E IL GIUDICE SAPESSERO FIN DALL'INIZIO CHE LA FOTO RICONOSCIUTA DAL TESTIMONE ERA QUELLA DI UN ALTRO RAGAZZO, CHE AVEVA LO STESSO NOME E ABITAVA NELLA STESSA ZONA, IL 17ENNE ERA STATO CONDANNATO LO STESSO...

sheldon thomas

(ANSA) - Torna libero dopo quasi 19 anni di carcere per un reato mai commesso. Sheldon Thomas è stato condannato nel 2004, quando aveva solo 17 anni, per omicidio dopo essere stato identificato erroneamente da un testimone oculare. Per Thomas, che si è sempre battuto per la sua innocenza, la decisione del tribunale di New York è stata una rivincita: "Aspetto questo giorno da tanto tempo. Mentre ero in cella ho pensato più volte come sarebbe stato e cosa avrei detto", ha detto evidentemente commosso in aula accanto alla nonna. Thomas è rimasto vittima di un errore giudiziario.

Nel 2004 a un testimone oculare di omicidio vennero mostrate le foto di sei ragazzi afroamericani e Thomas venne identificato. Il procuratore di allora, ma anche gli investigatori e il giudice del primo processo, sapevano fin dall'inizio che la foto identificata non era dello Sheldon Thomas che volevano arrestare ma di un ragazzi che aveva lo stesso nome e abitava nella stessa area.

sheldon thomas

Nonostante questo lo fermarono e si batterono per convincere la giuria a dichiararlo colpevole. La liberazione di Thomas segue le nuove indagini dell'ufficio del procuratore di Brooklyn, impegnato in prima linea a riesaminare i casi per i quali c'è il sospetto di condanne ingiuste e che hanno avuto al centro agenti e funzionari accusati successivamente di cattiva condotta.