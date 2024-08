C'E' UN BRUTTO CLIMA A TELE-MELONI - IL CLIMATOLOGO ANTONELLO PASINI DENUNCIA IL "TAGLIETTO STRATEGICO" DI UNA SUA FRASE SULLA CONNESSIONE TRA GLI EPISODI DI MALTEMPO E I CAMBIAMENTI CLIMATICI, DA UN SERVIZIO DEL TG1: "È SUCCESSO ALTRE VOLTE IN PASSATO, MA QUESTA VOLTA MI È SEMBRATA UN’OPERAZIONE CHIRURGICA" - LA REPICA DELLA RAI: "NESSUNA CENSURA. NESSUNO LO HA VOLUTO IMBAVAGLIARE" - POI VIALE MAZZINI PASSA ALL'ATTACCO: "È CURIOSA LA SCELTA DI PASINI DI AFFIDARSI AI SOCIAL PRIMA DI SINCERARSI CON LA REDAZIONE DEL TG1…" - VIDEO

Censura climatica al @Tg1Rai ! Nell'intervista al fisico del clima #AntonelloPasini un "taglietto" strategico del TG1 ha eliminato la connessione tra il cambiamento climatico e il "maltempo" che colpisce da giorni l'Italia. Qui il servizio? https://t.co/ogy0ix7HWw pic.twitter.com/NlordNNV1c — Greenpeace Italia (@Greenpeace_ITA) August 29, 2024

1. LA FRASE DEL FISICO PASINI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO SCOMPARE NEL SERVIZIO RAI. L’ESPERTO: «TAGLIETTO STRATEGICO»

Estratto dell'articolo di Gianluca Brambilla per www.open.online

È polemica sul servizio del Tg1 che racconta l’ondata di maltempo che in questi giorni sta colpendo diverse zone dell’Italia. Il servizio è andato in onda nell’edizione delle 13.30 del 28 agosto e include anche un intervento di Antonello Pasini, fisico del clima. Ed è proprio quest’ultimo, all’indomani della messa in onda, a denunciare la presenza di un «taglietto strategico» in cui viene eliminata la connessione tra gli episodi di maltempo e i cambiamenti climatici.

La frase pronunciata da Pasini e inviata alla redazione del Tg1 è la seguente: «La presenza persistente degli anticicloni africani, impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia». Peccato che nella versione andata in onda durante il telegiornale non c’è traccia dell’inciso in cui si parla del ruolo della crisi climatica.

LA DENUNCIA SOCIAL

L’episodio è stato denunciato sui social dallo stesso Pasini, che raggiunto telefonicamente da Open aggiunge: «È successo altre volte in passato, ma questa volta mi è sembrata un’operazione chirurgica». Il fisico del Cnr racconta anche di essere stato ricontattato dalla redazione del Tg1, che «ha addotto alcune motivazioni relative a quel taglio che non mi sono sembrate del tutto comprensibili». […]

2. RAI, CLIMATOLOGO PASINI DENUNCIA: “AL TG1 TAGLIATA MIA FRASE SU CAMBIAMENTO CLIMATICO” È STATO LO STESSO ESPERTO DEL CNR A DENUNCIARLO SUI SOCIAL. LA REPLICA: "NESSUNA CENSURA"

Da www.lapresse.it

[…] La replica del Tg1 con un post sul suo profilo Facebook. “Il signor Pasini è un professionista importante, grande esperto di questioni climatiche, ed è in questa veste che il Tg1 si avvale spessissimo delle sue riflessioni. Mai, nei suoi numerosi precedenti interventi al Tg1, il signor Pasini è stato censurato relativamente a questioni sul cambiamento climatico, tema di cui il Tg1 si è occupato e si occupa di continuo insieme alla redazione Speciali (anche il 19 agosto scorso, giorno dell’affondamento del veliero Bayesian, abbiamo affrontato il tema delle trombe marine con un esperto che le metteva in correlazione al cambiamento climatico)”, scrive il Tg1.

“Ecco perché il suo post su un’asserita censura in materia di cambiamenti climatici ha sorpreso non poco i giornalisti del Tg1, che lo hanno immediatamente chiamato rassicurandolo sul fatto che nessuno lo aveva voluto imbavagliare e che si erano scelte alcune sue frasi di un discorso più ampio per un servizio che durava poco più di un minuto e teneva dentro cronache su zone dell’Irpinia colpite duramente dal maltempo e testimonianze toccanti di cittadini di paesi travolti dal fango, nonché sui danni del maltempo nel resto d’Italia ed altre notizie che via via si susseguivano. Come dimostrano i tanti collegamenti e i tantissimi servizi andati in onda in precedenza, Pasini ha sempre detto quel che pensava ed espresso liberamente il suo pensiero in materia”, aggiunge.

“Parlare poi di censura sul cambiamento climatico all’indomani di un servizio del telegiornale, annunciato con tanto di titolo in copertina nell’edizione delle ore 20 sulla scomparsa del ghiacciaio del Flua sul Monte Rosa, suona alquanto curioso”, viene rimarcato nel post.

“Come curiosa è la scelta di Pasini di affidarsi ai social prima di sincerarsi con la redazione del Tg1 su cosa fosse successo e sul perché – come sempre accade quando i commenti sono lunghi rispetto ai tempi previsti del servizio e arrivano a ridosso dell’edizione del telegiornale – il suo pensiero non fosse stato riportato integralmente. Avrebbe scoperto quanto accade tutti i giorni in qualsiasi telegiornale, e cioè che in base alle notizie che via via arrivano in redazione vengono aggiornati, tagliati, i servizi per essere riadattati e riaggiornati con altre notizie”.

In conclusione, prosegue il Tg1, “a Pasini rinnoviamo la nostra stima e rivolgiamo pubblicamente l’invito a venirci a trovare al Tg1 dove peraltro è stato anche fisicamente in studio alle 20 per l’alluvione in Toscana ed anche per i fenomeni di grandine al nord e caldo estremo al sud, per affrontare, giust’appunto, il tema del cambiamento climatico. Argomento trattato da Pasini anche quando a giugno è stato ospite a Tg1 Mattina Estate o quando, a proposito della sabbia del Sahara nelle città, recentemente ha fatto esplicito riferimento alla correlazione col cambiamento climatico.

L’invito a tornare a trovarci lo aiuterebbe a sapere e a capire come, fino a pochi secondi prima della messa in onda, vengono rivisti i servizi del telegiornale e come, in tempo reale, senza censure ma solo con l’impegno dei cronisti del Tg1 per rendere migliore il servizio pubblico, i medesimi cronisti si adoperino con professionalità per gestire in corso d’opera gli ultimi cambiamenti (giornalistici, non climatici)“.