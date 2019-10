15 ott 2019 13:51

''CARLO, NUDO NO. METTITI UN PIGIAMA'' - LA POSTA DEL CUORE DI NANCY BRILLI SU ''LEGGO'': ''LA COMPAGNA DI CARLO HA DECISO DI FARE LO SCIOPERO DEL SESSO FINCHÉ LUI NON CAMBIERÀ. EPPURE CARLO SOSTIENE DI NON ESSERE MUTATO DI UNA VIRGOLA, HA SEMPRE GIRATO PER CASA SENZA MUTANDE. SOLO CHE DOPO 20 ANNI DI MATRIMONIO, QUELLA VIRGOLA POTREBBE NON ESSERE PIÙ COSÌ GAGLIARDA. E SPIACCICARLA SUL DIVANO IN SIMILPELLE DEL SALOTTO…DAMMI RETTA, FAI COME TI DICO''