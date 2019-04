''COME HAI OSATO??''. E SBAM! PARTE LO SCHIAFFONE. LEI BECCA IL MARITO A LETTO CON L'AMANTE E FINISCE IN RISSA. IL VIDEO VIENE VISTO DECINE DI MILIONI DI VOLTE IN CINA - ALLA BASE DEL BLITZ CI SONO ANCHE RAGIONI ECONOMICHE. UNO DEGLI AMICI DELLA MOGLIE TRADITA ACCUSA IL MARITO: ''STAI SPENDENDO TUTTI I SUOI SOLDI''

Lo becca con l'amante in hotel, lo schiaffeggia e pubblica il video

Da www.ilmessaggero.it

Questo video ha superato 15 milioni di visualizzazioni in Cina. Pubblicato dal sito sina.com, è stato condiviso migliaia di volte anche perché la scena ripresa è davvero incredibile. Nelle immagini si vede una donna sorprendere il marito a letto con un'altra in una camera d'albergo. Nel video girato dagli amici della moglie tradita, c'è la drammatica storia di un amore finito. Come riporta il Mail, la donna chiede all'uomo perché dopo 6 anni di matrimonio l'ha tradita con la sua presunta amante.

Quest'ultima, a letto in camicia da notte, osserva la scena. Compreso lo schiaffo ai danni dell'uomo. Alla base del blitz ci sarebbero anche delle controversie economiche tra la coppia (ufficiale). Uno degli amici della moglie tradita, accusa il marito: «Stai usando tutti i suoi soldi». A quel punto scatta la rissa all'angolo della camera da letto, la moglie contemporaneamente prende la ragazza per un braccio con quest'ultima che la prega: «Possiamo parlare con calma? Non sapevo che era sposato!».

Il tema dell'"amante" in Cina è molto caldo. Secondo un rapporto pubblicato da All-China Women's Federation nel 2014, il tradimento è la prima causa di divorzio nel grande paese asiatito. Quasi il 75% delle coppie interrompe il matrimonio a causa delle infedeltà coniugali. Il rapporto pubblicato dall'associazione, sottolinea che solo il 30% delle vittime sceglie la strada della separazione, il restante 70 opta per "sopportare" la situazione.

In Cina è nata anche una professione per aiutare migliaia di mogli a catturare le "distruggi famiglie". Si tratta di veri e proprio cacciatori di amanti, coadiuvati anche da altre donne che hanno deciso di aiutare le mogli in difficoltà. Come la signora Zhang, 50enne divorziata che ha dato sostegno a oltre 200mila donne cinesi a gestire la loro crisi matrimoniale.

