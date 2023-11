C'E' UNA DOMANDA ANCORA SENZA RISPOSTA: CHI HA APERTO LA GABBIA PER FAR SCAPPARE DAL CIRCO IL LEONE CHE E' STATO VISTO PASSEGGIARE A LADISPOLI PER SEI ORE?

Il leone #Kimba scappato da un circo a Ladispoli, in provincia di Roma. Si sospetta un'azione degli ambientalisti. E si riaccende la polemica sull'utilizzo degli animali come attrazione@glfelicetti @LAVonlus nel servizio di Paola Cortese #GR1 pic.twitter.com/TNK7lvzczG — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 13, 2023

CIRCO, SHOW SENZA ANIMALI: STOP DOPO LA FUGA DEL LEONE

Estratto dell'articolo di Emanuele Rossi per "Il Messaggero"

leone per le strade di ladispoli

Via gli animali dal circo, anche Kimba da oggi non ci sarà più. Questa la nuova soluzione per la richiesta esplicita del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando che aveva invocato agli organizzatori di lasciare la città dopo il caos totale esploso per la fuga del leone maschio di 8 anni che sabato per lunghissime sette ore è stato inseguito da tutti e poi definitivamente catturato alle 22 in fossato dietro via Praga.

E poi anche per le tante polemiche e le tensioni con gli animalisti arginate all'indomani solo dall'intervento di carabinieri, polizia e vigili urbani. Il primo cittadino era stato esplicito nel primo pomeriggio di ieri. [...]

leone per le strade di ladispoli

L'incontro effettivamente c'è stato e l'organizzazione "Rony Roller Circus" ha comunque accettato l'invito del sindaco. Ci si è andati incontro: il circo resta, gli animali no. «Se è vero che si è trattato di un sabotaggio, come asserito dal gestore prosegue Grando -, non possiamo correre il rischio che tali circostanze si verifichino ancora. Saranno le autorità competenti ad accertare i fatti e le responsabilità. Nel frattempo, dobbiamo essere certi che l'incolumità dei cittadini e degli stessi animali non venga messa nuovamente a repentaglio. [...]».

In pratica gli animali dovranno essere trasferiti altrove entro le 13 di oggi. Fino al 19 novembre niente show con leoni e tigri, insomma, e in più ci dovrà essere un rafforzamento delle misure di vigilanza e custodia degli animali fino al loro trasferimento. Smantellamento anticipato del circo, resta da capire cosa sia accaduto e come un leone di quella stazza sia evaso in pieno giorno dalla gabbia. [...]

Tiene banco pure la questione dei sit in senza permesso che si sono svolti nella giornata di domenica di fronte al circo di viale Mediterraneo. [...]

leone per le strade di ladispoli

PER LA FUGA DI KIMBA S’INDAGA SUI CIRCENSI “SHOW SENZA ANIMALI”

Estratto dell'articolo di Marco Carta per "la Repubblica - Edizione Roma"

[...] “Era ovviamente molto interessato, come tutti. Ladispoli è finita al centro del mondo per qualche giorno, io me lo sarei risparmiato, però fortunatamente è andato tutto bene». Ad indagare sul caso sono i carabinieri di Ladispoli che ieri hanno inviato un’informativa alla procura di Civitavecchia.

Si indaga al momento per omessa custodia e malgoverno degli animali, un reato che prevede una semplice sanzione amministrativa. Al moment non sono emersi segnali di sabotaggio. I gestori del circo, però, raccontano di aver trovato il lucchetto rotto e la gabbia aperta. «È stato un atto di terrorismo » . Kimba si è incamminato lungo il canale, poi ha attraversato il centro abitato, venendo catturato solo intorno alle 22 dopo una fuga di sei ore.

leone per le strade di ladispoli

[...]

leone per le strade di ladispoli leone per le strade di ladispoli