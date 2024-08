C'E' UN GIALLO NELLA BASE MILITARE AMERICANA DI VICENZA – IL SERGENTE STATUNITENSE, MATTHEW CARLSON, È STATO RIMOSSO DAL COMANDO PER "PROBLEMI CON L'ALCOL": L'ESERCITO AVREBBE PERSO FIDUCIA NELLA SUA LEADERSHIP PER ALCUNI "INCIDENTI" - LA MOGLIE DI CARLSON, LA SHOWGIRL MICHELA MORELLATO: "È UN PRETESTO PER CACCIARLO. DENTRO LA CASERMA C'E' QUALCOSA DI ILLECITO" - LA MORELLATO E' STATA BANDITA DALLA BASE USA DOPO ESSERE STATA DENUNCIATA PER SPIONAGGIO E POI RIAMMESSA DOPO UN LUNGO ITER LEGALE...

Estratto dell'articolo di Francesco Brun per www.corriere.it

matthew carlson 3

Rimosso dal comando per problematiche legate all’alcol, per qualcuno invece si tratterebbe esclusivamente di un pretesto. I siti internet statunitensi specializzati nel mondo militare, tra cui la storica rivista Star and Stripes, hanno riportato la notizia della rimozione dall’incarico del sergente maggiore Matthew Carlson, capo dei sottufficiali della 173a Brigata aviotrasportata del Setaf di stanza alla caserma Ederle di Vicenza.

matthew carlson 2

Una decisione che sarebbe stata comunicata al diretto interessato ancora lo scorso 16 luglio e che, stando a quanto riportato dal portavoce dell’esercito statunitense Neil Ruggiero, troverebbe una motivazione in una «perdita di fiducia nella sua leadership». […] ci sarebbero stati alcuni «incidenti legati all’alcol» non meglio definiti, i quali avrebbero portato a un’indagine e al successivo deferimento del militare, che al momento è stato temporaneamente assegnato a un altro servizio nella caserma statunitense.

Pluridecorato

Capo dei sottufficiali della 173a Brigata aviotrasportata dal marzo del 2023, una sorta di collegamento con il comandante Joshua Gespard, Carlson è considerato un vero e proprio eroe di guerra. Dopo essersi arruolato nell’esercito nel 1999, è stato infatti schierato tre volte in Afghanistan, prendendo inoltre parte all’invasione dell’Iraq. […]

matthew carlson 4

gli è stata anche conferita la Faith of Cause Medal della Colombia, il più alto riconoscimento che il Paese latinoamericano può rilasciare ai membri del servizio all’estero.[…]

La reazione legale del militare

«Molti di voi hanno visto gli articoli scritti su di me - si legge sul suo profilo Facebook -. Se mi conoscete veramente, sono un combattente e non mi arrenderò facilmente! Non posso discutere di certe cose, ma so che sto portando avanti l’accusa con i miei avvocati civili». In questo percorso Carlson, seguito dall’avvocato Eric Duncan […]

michela morellato 1

«Nel caso di Matthew è stato trovato un pretesto per mandarlo via - le sue parole -. Hanno detto che è stato fermato mentre guidava ubriaco, ma è una falsità, perché stava tornando verso casa dopo avere bevuto qualche bicchiere in più. Tutti gli americani bevono quando escono dalla caserma, che accusa sarebbe? La verità, secondo me, è che c’è qualcosa di illecito all’interno della caserma ed è chiaro che qualcuno voglia far fuori le persone più intransigenti».

[…] Tra chi si batte per la causa del militare c’è Michela Morellato, la showgirl vicentina bandita dalla base americana dopo essere stata denunciata per spionaggio, e quindi riammessa dopo un lungo iter legale.

michela morellato 2

[…] «Matthew non è un alcolizzato - le parole di Morellato -, ma una persona che si è fatta una bevuta tra amici nel weekend ed è stato fermato dai carabinieri nelle vicinanze della caserma, fra l’altro a piedi.

Secondo me è solamente la conseguenza di alcuni giochi di potere tra militari. Lui è uno dei tanti che ha insistito perché potessi rientrare in caserma, e questo provvedimento arriva dopo che lo scorso febbraio ho denunciato un giro di sigarette elettroniche di contrabbando all’interno della base. Si tratta di qualcosa sulla quale non ho voluto coinvolgere il comando militare italiano, perché ho grande stima di loro, ma solamente gli statunitensi».

michela morellato 4 matthew carlson 1 michela morellato 3