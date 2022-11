E' L'ITALIANO MARIO FERRI L'UOMO CHE È ENTRATO IN CAMPO CON UNA BANDIERA ARCOBALENO DURANTE IL SECONDO TEMPO DI PORTOGALLO-URUGUAY DEI MONDIALI IN QATAR - L'UOMO, INVASORE "SERIALE" DETTO “IL FALCO”, È STATO SUBITO INSEGUITO E PORTATO VIA DAGLI STEWARD: INDOSSAVA LA SUA SOLITA T SHIRT CON IL SIMBOLO DI SUPERMAN E SOTTO LA SCRITTA "SAVE UKRAINE", MENTRE SULLA SCHIENA C'ERA LA SCRITTA "RESPECT FOR IRANIAN WOMAN"

MARIO FERRI DURANTE L INVASIONE DI CAMPO AI MONDIALI IN QATAR

(ANSA) - E' l'italiano Mario Ferri, invasore 'seriale' l'uomo che è entrto in campo con una bandiera arcobaleno in mano durante i primi minuti del secondo tempo di Portogallo-Uruguay dei Mondiali in Qatar. L'uomo, detto 'Il Falco', è stato subito inseguito dagli steward. Indossava la sua solita t shirt con il simbolo di Superman e sotto la scritta "Save Ukraine", mentre sulla schiena c'era la scritta "Respect for Iranian Woman" sul retro. In mano la bandiera arcobaleno, persa nella corsa e raccolta dall'arbitro, l'iraniano Faghani. L'uomo è stato portato via da tre addetti alla sicurezza.

