C'E' UN LIMITE A TUTTO, ANCHE ALLA BODY POSITIVITY - OLIVIA MESSINA, LA MODELLA CANADESE CHE SI DEFINISCE "CURVY", MA E' SOLO OBESA, MINACCIA DI MOSTRARE LE SUE FORME PERICOLOSE LA NOTTE DI HALLOWEEN: "SCELGO SEMPRE COSTUMI VOLGARI E LOOK SUCCINTI VOGLIO DIVERTIRMI E MOSTRARE LE MIE CURVE. ADORO GIRARE LA TESTA E SCONVOLGERE CHI MI GUARDA…" (TE CREDO, CO' 'STI PROSCIUTTONI SAI DOVE CI ARRIVA IL COLESTEROLO!)

Estratto da www.leggo.it

Olivia Messina […] modella curvy canadese, molto seguita sui social, […] ha spiegato il motivo per cui, la 27enne ha deciso di farsi scivolare tutte le critiche degli hater e di indossare vestiti sexy e succinti per la festa di Halloween […]

[…] «Scelgo sempre costumi volgari e look succinti da cosplay durante questa festa perché voglio divertirmi e mostrare le mie curve. Tutto ciò che è stretto con il lattice, ha orecchie da animale o cade bene sopra le ginocchia, è il mio look per Halloween. Adoro girare la testa e sconvolgere chi mi guarda storto per il mio fisico. Tutte le donne dovrebbero uscire dalla loro zona di comfort per Halloween e vestirsi in modo sexy.

