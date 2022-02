C'E' UN LIMITE A TUTTO: IL VATICANO NON E' UNA PASSERELLA PER SMANDRAPPONE - UN'INFLUENCER BRASILIANA SI E' INDIGNATA DOPO ESSERE STATA CACCIATA DALLA BASILICA DI SAN PIETRO PERCHE' VESTITA "TROPPO SEXY" - LA DONNA SI ERA PRESENTATA CON UN VESTITO CORTO E STIVALI AL GINOCCHIO - "UN SIGNORE SI E' AVVICINATO E MI HA DETTO CHE IL POSTO ERA PER LE PREGHIERE E NON ERO VESTITA ADEGUATAMENTE. MI SONO SENTITA MANCARE DI RISPETTO..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Juju Vieira in Vaticano

Un'influencer afferma di essere stata cacciata dal Vaticano perché considerata «troppo sexy». Juju Vieira, 34 anni, originaria del Brasile, era in visita alla Basilica di San Pietro di Roma, nel cuore della città santa, il 30 gennaio.

La modella di Instagram afferma che, mentre era lì, le è stato detto che non era vestita adeguatamente e le è stato chiesto di andarsene, ma insiste sul fatto che indossava «abiti invernali» e non un «vestito da discoteca».

Il Vaticano ha un codice di abbigliamento rigoroso sia per gli uomini che per le donne, che prevede la copertura di spalle e ginocchia, e Juju ha infranto le regole con il suo mini abito che screma le cosce.

Juju Vieira 3

Juju dice che non era a conoscenza del codice prima di andare in esplorazione ed era vestita "comodamente" con il tipo di abito invernale che indosserebbe mentre era fuori per una passeggiata, composto da un vestito grigio a maniche lunghe e gonna sopra il ginocchio con stivali.

«Sono andata in Vaticano come tutti gli altri vanno a fare foto», ha spiegato. «Un signore che lavorava lì si è avvicinato e mi ha detto che il posto era per le preghiere e che non ero vestita adeguatamente e mi ha invitato ad andarmene - mi ha "cacciato" dal Vaticano».

«Ero imbarazzata perché c'erano altre persone lì che hanno sentito questo. Mi sono sentito mancato di rispetto».

Juju Vieira 2

Sul sito del Vaticano c’è scritto: «Le donne non sono autorizzate a indossare top senza maniche, top corti o magliette attillate. Le spalle devono essere coperte e, se si indossa una gonna o un vestito, devono coprire le ginocchia.Di solito è una buona idea per le donne portare uno scialle e un paio di leggings durante la visita durante i mesi più freddi, oltre a una giacca leggera che può essere arrotolata in una borsa minuscola».

Juju dice che non era a conoscenza del codice prima di andare in esplorazione ed era vestita come farebbe normalmente per una giornata fuori.

La modella ha detto: «Non sapevo nemmeno che ci fossero delle regole. Una persona di buon senso non visiterà il Vaticano in abiti da club. Ero alla moda nei miei vestiti invernali, tutto abbinato. Sono andato con abiti comodi con cui mi sarei sentito bene per le lunghe passeggiate. Il comfort era la mia unica preoccupazione».

Juju Vieira 4

Juju ha pubblicato la sua esperienza su Instagram in un video condiviso con i suoi 26.400 follower ieri (@jujuvieira_oficial). Parlando in portoghese, ha raccontato ai suoi follower cosa è successo e l'ha descritta come una «situazione spiacevole». Una persona ha scritto: «Questo è assurdo amico mio».

Altri, tuttavia, hanno affermato che è comune che alle persone venga chiesto di andarsene per non aver seguito il codice di abbigliamento. Una persona ha scritto: «Beh, se ti vesti con scollature profonde, vestiti molto attillati, è normale. Non hanno fatto entrare neanche mia nipote con la minigonna e la pancia fuori».

Juju Vieira 6 Juju Vieira 7 Juju Vieira 5