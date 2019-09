CAPPATO NON CONDANNATO: LA CONSULTA DÀ RAGIONE AL RADICALE SUL SUICIDIO ASSISTITO DI DJ FABO: ''IN CASI COME QUESTO È LECITO AIUTARE CHI VUOLE MORIRE''. MA BISOGNA ''EVITARE ABUSI SU PERSONE VULNERABILI''. IL CHE OBBLIGA IL PARLAMENTO A LEGIFERARE: FINCHÉ NON CI SARÀ UNA NORMA CHIARA, I GIUDICI POTRANNO DECIDERE CASO PER CASO