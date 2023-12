C'E' POCO DA RIDER - LA PROTESTA DEI FATTORINI DI FIRENZE PER LE TROPPE AGGRESSIONI E RAPINE SUBITE DA PARTE DELLE BABY GANG E GIOVANI CRIMINALI, MENTRE SI SPOSTANO PER LE CONSEGNE - SOLO NEL CAPOLUOGO TOSCANO CI SONO STATI ALMENO 6 EPISODI DA FINE SETTEMBRE - DOPO ACCOLTELLAMENTI, RISSE E FURTI, ALCUNI DI LORO HANNO INIZIATO A FARSI GIUSTIZIA DA SOLI: "SE CHI CI AGGREDISCE VIENE RILASCIATO E CE LE RITROVIAMO DI NUOVO DI FRONTE, ARMATO, SI ARRIVA ALL’ESASPERAZIONE" - MA IL FENOMENO NON È SOLO LOCALE...

Ancora un’aggressione. E a Firenze esplode la protesta dei rider. I fattorini sono nel mirino della criminalità di strada: vengono accerchiati e assaliti mentre si spostano per le consegne. Gli sconosciuti, spesso baby gang o giovanissimi che agiscono in coppia, li minacciano con dei coltelli per impossessarsi di bici elettriche e portafogli. Il fenomeno non è solo fiorentino, ma nazionale. Negli ultimi mesi ci sono stati casi a Pavia come a Roma.

[…] i sindacati chiedono «più sicurezza per una categoria di lavoratori già ai margini» tuona la Nidil Cgil del capoluogo toscano. Qui si sono contati almeno 6 episodi da fine settembre. Due nell’ultimo weekend, con un rider, Hassan Ahmad Ul, 24 anni, accoltellato domenica mentre attendeva di ritirare il cibo d’asporto. E altri casi, raccontano gli stessi fattorini, rimangono nell’ombra perché non denunciati.

La tensione era esplosa già il sabato sera nella periferia nord di Firenze. Dopo una rapina, un nutrito gruppo di rider si è mosso a caccia degli aggressori, cercando di “ottenere giustizia” da soli. […] «Se chi ci aggredisce viene rilasciato e ce le ritroviamo di nuovo di fronte, armato, il rischio è di arrivare all’esasperazione — dice due giorni dopo un rider alla stazione centrale — vogliamo essere più tutelati».

Poche ore dopo, la domenica pomeriggio, una seconda rapina. Hassan Ahmad Ul era fermo con la sua bici davanti al McDonald’s alla stazione quando due ragazzini gli hanno spruzzano dello spray urticante, afferrato il cellulare. E pugnalato a una coscia. Il giovane ha urlato, altri sono accorsi in aiuto. La polizia ha fermato uno dei sospettati: 15 anni. Poco dopo sotto la questura, durante l’arresto e identificazione, si sono riuniti oltre 50 rider. Un sit-in pacifico in sostegno del collega. E quasi una presenza di controllo per essere sicuri che il rapinatore venisse bloccato. «Quando lavoriamo di notte, abbiamo paura che sbuchino delle persone per picchiarci e portarci via soldi e telefono » racconta Agha, rider 50enne a Firenze.

