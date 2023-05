S'E' RINTRONATA LA TRONISTA - L'EX VOLTO DI "UOMINI E DONNE", GIULIA CAVIGLIÀ, SBROCCA ALL’AEROPORTO DI BARCELLONA PERCHÉ ARRIVA IN RITARDO AL GATE E L’HOSTESS GIUSTAMENTE NON LA FA SALIRE SUL VOLO – POI PUBBLICA VIDEO IN LACRIME E SE LA PRENDE CON LA COMPAGNIA AEREA VUELING: “SIETE DELLE MERDE! L’ASSISTENTE DI VOLO NON MI HA DATO NOME E IL SUO COGNOME PER FARLE UNA LETTERA DI RICHIAMO” (E CHI SEI, UN POLIZIOTTO?) – SELVAGGIA LA INFILZA: “GLI AEREI NON TI ASPETTANO MANCO SE HAI 1 MILIONE DI FOLLOWER…” - VIDEO!

Ore di tensione in aeroporto a Barcellona per Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne. Sono stati una serie di video pubblicati sull’account Instagram della influencer a raccontare l’accaduto. […]

“Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare!”, ha raccontato Giulia in lacrime dall’aeroporto, “Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! Non ho parole!”.

l'umiltà della hostess che non ha voluto riferire le sue generalità nonostante questo avrebbe comportato ricevere una promozione per aver svolto correttamente il suo lavoropic.twitter.com/lsimaTeiTt — Paola. (@Iperborea_) April 23, 2023

Pochi istanti dopo, Giulia è tornata sui social per inveire contro la hostess che le aveva impedito l’accesso al gate: “Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. […]”.

