''SONO STATA FORTE, HO RESISTITO. NON VEDO L'ORA DI TORNARE IN ITALIA''. LE PRIME PAROLE DI SILVIA ROMANO, ORA A MOGADISCIO E DOMANI ALLE 14 IN ITALIA - L'OPERAZIONE È STATA CONDOTTA DAI SERVIZI SEGRETI DELL'AISE, GUIDATI DA LUCIANO CARTA, CON QUELLI TURCHI E SOMALI - 18 MESI FA UN GRUPPO LEGATO AI TERRORISTI DI AL SHABAAB AVEVA FORNITO DENARO E MEZZI ALLA BANDA DI CRIMINALI COMUNI KENYOTI, AUTORI MATERIALI DEL SEQUESTRO

1.SILVIA ROMANO, 'SONO STATA FORTE, HO RESISTITO'

(ANSA) - "Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l'ora di ritornare in Italia". Queste le prime parole di Silvia Romana liberata oggi in un'operazione dell'intelligence scattata la notte scorsa.

2.SILVIA ROMANO: IL PADRE, 'LASCIATEMI RESPIRARE'

(ANSA) - - "Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%": così ha detto all'ANSA Enzo Romani, il papà di Silvia rapita in Kenya nel novembre del 2018, che il premier Giuseppe Conte ha annunciato esser stata liberata. "Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti" ha aggiunto.

silvia costanza romano 3

3.DI MAIO, SILVIA LIBERA, STATO NON ABBANDONA NESSUNO

(ANSA) - "Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all'Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato". E' quanto sottolinea, in un post su Fb, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

4.SILVIA ROMANO: ORA È IN SICUREZZA A MOGADISCIO

(ANSA) - L'operazione dell'Aise, diretta dal generale Luciano Carta, che portato alla liberazione di Silvia Romano è stata condotta con la collaborazione dei servizi turchi e somali ed è scattata la scorsa notte. La volontaria si trova ora in sicurezza nel compound delle forze internazionali a Mogadiscio.

Silvia Romano rientrerà in Italia domani con un aereo dell'Aise che atterrerà a Ciampino alle 14.00. La volontaria, secondo quanto si apprende, "sta bene ed è in ottima forma fisica".

5.SILVIA ROMANO: VOLPI, È PROVATA MA STA BENE

silvia costanza romano 2

(ANSA) - "Sta bene ed è in forma. Provata ovviamente dallo stato di prigionia ma sta bene". Così il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, su Silvia ROmano. E', ha spiegato Volpi, "una bella notizia attesa da tempo. I complimenti vanno al generale Carta, agli uomini e donne dell'Aise che con il loro incessante lavoro, mai alla luce della ribalta, hanno permesso questo importantissimo risultato. Grazie ragazzi e ben tornata a casa Silvia".

6.SILVIA ROMANO ERA STATA RAPITA IN KENYA 18 MESI FA

(ANSA) - Silvia Romano, che lavorava come cooperante in Kenya per la onlus marchigiana Africa Milele, era stata rapita il 20 novembre 2018 nel poverissimo villaggio di Chacama, a circa ottanta chilometri dalla capitale Nairobi. Prelevata con forza da un gruppo di uomini armati di fucili e machete. La polizia locale aveva ipotizzato una pista interna, ossia un rapimento ad opera di criminali comuni a scopo di estorsione, magari anche con la possibilità che la ragazza venisse venduta oltre confine, in Somalia, ai jihadisti di al Shabaab.

silvia costanza romano 1

Tre dei responsabili del blitz erano stati arrestati e dalle indagini, portate avanti in Italia dalla Procura di Roma, era in effetti emerso che la ragazza potesse essere stata trasferita in Somalia subito dopo il sequestro: un trasferimento lampo organizzato da un gruppo islamista legato al Al-Shabaab che aveva fornito alla banda di criminali comuni kenyoti, autori materiali del sequestro, denaro e mezzi. Queste informazioni erano emerse un anno dopo il sequestro, nel novembre scorso, e da quel momento non era trapelato più nulla.

silvia romano 3 silvia romano 6