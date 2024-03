8 mar 2024 10:42

C'E' UN SORCIO IN CASA CUPIELLO! - PAURA E DELIRIO AL TEATRO SISTINA DI ROMA, DURANTE LO SPETTACOLO "NATALE IN CASA CUPIELLO", A CAUSA DI UN TOPO CHE SI E' INTRODOTTO IN PLATEA E HA SEMINATO IL PANICO TRA GLI SPETTATORI - VINCENZO SALEMME, CHE DIRIGE E INTERPRETA LA COMMEDIA DI EDUARDO DE FILIPPO, HA INTERROTTO LO SPETTACOLO E SI È OFFERTO DI RIMBORSARE I BIGLIETTI DEL PUBBLICO IN SALA: "VI RIMBORSO IO DI TASCA MIA PERCHÉ NESSUNO MI STA DICENDO NIENTE" - ECCO COM'E' ANDATA A FINIRE…