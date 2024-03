C'E' UNA TALPA AL COMUNE DI FROSINONE- UN MEMBRO DELLO STAFF DEL SINDACO DELLA CITTA' CIOCIARA SI E' DIMESSO DOPO LA DUFFUSIONE DEL VIDEO DELLA SPARATORIA AVVENUTA NELLO "SHAKE BAR" DOVE E' STATO UCCISO IL 27ENNE ALBANESE KASEM KASMI - SI TRATTA DI UN GIORNALISTA CHE ERA ENTRATO NELLA SQUADRA DEL PRIMO CITTADINO DA POCHI GIORNI: IL VIDEO ERA COMPARSO SULL'EDIZIONE ON LINE DEL "QUOTIDIANO NAZIONALE", PER IL QUALE È CORRISPONDENTE - IL FILMATO ERA STATO RIMOSSO E IL SINDACO HA ANNUNCIATO CHE... - VIDEO

(ANSA) - Terremoto nello staff del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli per la fuoriuscita di un video considerato decisivo per le indagini sulla sparatoria di sabato nel dehor dello Shake Bar dove sono stati esplosi sette colpi di pistola, una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite. Uno dei componenti dello staff ha rassegnato questa mattina le sue dimissioni: si tratta di un giornalista che era entrato nella squadra di Riccardo Mastrangeli da pochi giorni.

Il video era comparso ieri sull'edizione on line del quotidiano nazionale per il quale è corrispondente. Il filmato è coperto da segreto e proprio in queste ore la Squadra Mobile sta compiendo le verifiche. Mostra la vittima arrivare in via Aldo Moro e lasciare lì una Lancia Ypsilon, entrare con tre amici nel dehor ed affrontare il 23enne Michea Zaka; la reazione è immediata con la pistola che fa fuoco sui quattro, uccidendo e ferendo.

Gli uomini del vice questore Flavio Genovesi, su delega del procuratore Antonio Guerriero stanno esaminando il video in ogni fotogramma per ricostruire la dinamica, accertare se effettivamente i quattro stessero tentando di portarlo via per un sequestro lampo, se effettivamente gli fosse stato puntato un coltello alla gola. Il video è stato rimosso ed il sindaco ha annunciato un'indagine per la fuoriuscita delle immagini dal Ced.

