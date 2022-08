L'ACCORDO SUL NUCLEARE PRESO A COLTELLATE – DOPO 16 MESI DI DIFFICILI TRATTATIVE, LA NUOVA INTESA SUL NUCLEARE TRA USA E IRAN RISCHIA DI SALTARE A CAUSA DELL'ATTENTATO A SALMAN RUSHDIE DA PARTE DI HADI MATAR – I REPUBBLICANI CHIEDONO A BIDEN DI INTERROMPERE I NEGOZIATI CON TEHERAN, CHE NEGA OGNI LEGAME CON L'ATTENTATORE MA CHE NON HA MAI PRESO LE DISTANZE DALLA FATWA CONTRO RUSHDIE EMESSA DA KHOMEINI NEL 1989 – IERI CENTINAIA DI SCRITTORI, DA PAUL AUSTER A GAY TELESE, SI SONO RIUNITI A NEW YORK PER LEGGERE BRANI DEI “VERSETTI SATANICI”

1 - L'ATTENTATO A RUSHDIE METTE A RISCHIO L'ACCORDO USA-IRAN SUL NUCLEARE

Estratto dall'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

Sedici mesi di difficili negoziati hanno portato a un passo dal nuovo accordo sul nucleare. Ma l'ultima settimana ha complicato le cose. L'attesa per la risposta di Teheran a quello che l'Unione europea aveva definito il "testo finale", è coincisa con l'attentato allo scrittore Salman Rushdie, ferito a coltellate da un fanatico dell'Islam a un evento letterario, a nord di New York.

L'attentato ha spinto i repubblicani a chiedere al presidente Joe Biden di interrompere ogni negoziato, che presuppone la cancellazione di sanzioni nei confronti del governo dell'Iran. «Finiamola di blandire il regime iraniano», ha commentato il senatore del Texas Ted Cruz. «Basta con il dialogo», ha aggiunto il senatore dell'Arkansas Tom Cotton.

L'attentato a Rushdie si somma alle notizie sul complotto per uccidere l'ex consigliere di Trump, John Bolton, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo e l'ex inviato speciale Usa in Iran Brian Hook, come vendetta per la morte, nel 2020, del generale Qassem Soleimani, capo della forza d'elite della Guardia Rivoluzionaria. Gli accordi sul nucleare si limitano al nucleare, ma l'ambiguità di Teheran rappresenta un problema.

«Rispetto all'intesa del 2015, questa sarà più difficile da accettare», ha commentato all'agenzia Ap Karim Sadjadpour, analista iraniano di un think tank di Washington, Carnegie Endowment for International Peace. «Questa volta - ha aggiunto - nessuno si illude che l'accordo aiuterà a moderare il governo iraniano, perché il regime continuerà a opporsi agli Usa e a mostrarsi violento verso i suoi critici, dentro e fuori i confini».

Teheran ha negato legami con Hadi Matar, l'attentatore di Rushdie, mentre i media di stato hanno esaltato l'aggressore, e i teologi iraniani parlato di «attacco legale». Nessuno ha preso le distanze dalla condanna a morte emessa nell'89 dall'allora Ayatollah Ruhollah Khomeini nei confronti di Rushdie, accusato di blasfemia per il libro "Versi satanici". [...]

Dal momento dell'accordo, il Congresso avrà trenta giorni di tempo per analizzare e votare il testo. In caso di firma la prossima settimana, il via libera arriverebbe solo a fine settembre, arco di tempo non banale perché a novembre ci saranno le elezioni per il rinnovo del Congresso. In caso di vittoria dei repubblicani, diventerebbe più difficile in futuro gestire l'eliminazione delle sanzioni, mentre Teheran vuole garanzie che gli Stati Uniti, nell'ipotesi di un cambio alla Casa Bianca nel 2024, non straccino l'accordo come fece Donald Trump quattro anni fa.

2 - DA PAUL AUSTER A GAY TELESE, SCRITTORI A NEW YORK PER RUSHDIE

Da https://tg.la7.it

Centinaia di scrittori si riuniranno a New York venerdì per leggere le opere di Salman Rushdie ad una settimana dal violento attacco contro l'autore dei Versi Satanici. Lo riporta il Guardian. Paul Auster, Tina Brown, Kiran Desai, Amanda Foreman, AM Homes, Siri Hustvedt, Hari Kunzru e Gay Talese saranno tra coloro che prenderanno parte all'evento intitolato 'Stand with Salman' alla Public Library, uno dei luoghi più iconici della metropoli, e che sarà trasmesso in streaming.

Organizzato dalla Pen Organization in collaborazione con la casa editrice di Rushdie Penguin Random House, e' ispirato alla lettura pubblica dei 'Versi Satanici' che si tenne pochi giorni dopo la fatwa lanciata contro lo scrittore nel 1989, a cui parteciparono oltre 3.000 persone.

