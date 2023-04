19 apr 2023 09:57

L'AFFARE SEGRETO DI DIABOLIK: UN INVESTIMENTO DA 100MILA EURO ALLE BAHAMAS - PARLA IL RIVALE FABIO GAUDENZI, ULTRÀ ROMANISTA E PUPILLO DI CARMINATI: “PERSI I SOLDI DI PISCITELLI IN UN TRAFFICO D'ORO IN AFRICA” (PER RICOMPENSARE DIABOLIK GLI AVREBBE REGALATO UN BORSONE PIENO DI ARMI) – LA ZIA DI LEANDRO BENNATO (DI RECENTE ARCHIVIATO DALL'ACCUSA DI ESSERE UNO DEI TRE MANDANTI DELL’OMICIDIO DIABOLIK) AVEVA UNA STORIA CON IL PRESUNTO KILLER DI PISCITELLI…