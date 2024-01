L'AGCOM HA MESSO NEL MIRINO GLI INFLUENCER APPROVANDO UNA STRETTA SIGNIFICATIVA ALLE LORO ATTIVITÀ: SARANNO COMMINATE MULTE FINO A 600MILA EURO A CHI NON RENDERÀ “IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE” LA NATURA COMMERCIALE DI UN CONTENUTO CON INSERIMENTO DI PRODOTTI – E SE I "COLLEGHI" DELLA FERRAGNI DOVRANNO CORRERE AI RIPARI PER EVITARE LE BATOSTE, LEI POTREBBE RECARSI IN PROCURA A MILANO GIÀ A METÀ DELLA SETTIMANA PROSSIMA PER…

Estratto dell’articolo di Francesca Del Vecchio per “la Stampa”

chiara ferragni e le uova di pasqua

Sull'onda del caso Ferragni, l'Agcom (Autorità garante per le comunicazioni) ha approvato una stretta significativa sull'attività degli influencer: multe fino a 600 mila euro a chi non renderà «immediatamente riconoscibile» la natura commerciale di un contenuto con inserimento di prodotti. Una stretta che, insieme alla definizione di un tavolo di confronto che lavorerà al codice di condotta per gli influencer sopra il milione di follower che operano in Italia, di fatto definisce queste figure alla stregua di fornitori di servizi media audiovisivi e perciò sottoposti alla stessa disciplina.

chiara ferragni e i pandori della balocco

Intanto, sul fronte giudiziario non si esclude che Ferragni potrebbe recarsi in Procura a Milano già a metà della settimana prossima. Ieri c'è stato un altro lungo incontro tra il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e la Gdf, che indaga sul «Pandoro-gate», per stabilire le convocazioni dei testi.

Tra questi, l'influencer da 29 milioni di follower e Alessandra Balocco, ad dell'omonima azienda piemontese. Nel frattempo, da un'importante catena di supermercati arrivano i primi dati di vendita del pandoro Balocco, che nelle tre settimane precedenti al Natale avrebbe perso il 5% contro il 2,7% delle altre marche. Non il tracollo che si temeva.

chiara ferragni e la bambola trudi

[…] Determinanti per accertare la truffa ipotizzata dai pm le testimonianze dei team di lavoro. Ma alcuni dettagli emergono già dallo scambio di mail […] Ma Ferragni è «tranquilla» e dalla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati è in contatto con i suoi legali. Quello che invece potrebbe vacillare è il suo impero di collaborazioni. Sorvegliato speciale il gruppo Tod's, nel cui cda, dal 2021, siede l'influencer. Al momento, si registra solo una cauta dichiarazione del patron Diego Della Valle: «Ho letto che Chiara è tranquilla. Bisogna vedere cosa succederà. C'è un'indagine in corso, fateli lavorare».

chiara ferragni e i biscotti oreo 4 chiara ferragni e la bambola di trudi 13 CHIARA FERRAGNI TORNA SUI SOCIAL chiara ferragni MEME SU CHIARA FERRAGNI E IL PANDORO BALOCCO chiara ferragni e i biscotti oreo 7