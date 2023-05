L'ALTARE NELLA STRATOSFERA - JEFF BEZOS E LAUREN SANCHEZ POTREBBERO ESSERE LA PRIMA COPPIA A SPOSARSI NELLO SPAZIO: LEI SI PREPARA A SALIRE SU UN RAZZO PER UN VIAGGIO DI SOLE DONNE E PER LUI SAREBBE L'OCCASIONE PER RILANCIARE LA SUA COMPAGNIA SPAZIALE BLUE ORIGIN - I RUMORS SONO ESPLOSI DA QUANDO IL FONDATORE DI AMAZON, 59 ANNI, HA REGALATO UN MEGA DIAMANTE ALLA 53ENNE – CHI LI HA AVVISTATI IN QUESTI GIORNI SUL MEGA YACHT NEL MEDITERRANEO LI DESCRIVE COME ADOLESCENTI ARRAPATI: “SONO SEMPRE UNO ADDOSSO ALL’ALTRO E…”

DAGONEWS

lauren sanchez jeff bezos 4

Jeff Bezos e Lauren Sanchez potrebbero essere la prima coppia a convolare a nozze nello spazio. Lei si sta preparando per replicare il viaggio del compagno nello spazio con un team di sole donne. E per lui sarebbe solo un modo per rilanciare la sua compagnia spaziale Blue Origin. I rumors sono esplosi da quando il fondatore di Amazon, 59 anni, ha regalato un mega diamante alla 53enne con la quale ha ormai una relazione dal 2019. I due hanno vissuto alcuni mesi da amanti prima di sfanculare i rispettivi partner e rendere la loro storia pubblica.

Ma nonostante i quattro anni passati insieme tra i due la passione non è scemata. Anzi. Lui ha perso completamente la testa tanto che la polena dell’enorme yacht è sostanzialmente la Sanchez con le sue mega bocce. E lei pare non avere occhi che per il suo miliardario.

lauren sanchez jeff bezos 2

Un testimone, che li ha avvistati in vacanza in questi giorni sul mega barcone nel mediterraneo, li descrive come “adolescenti arrapati. Sono sempre uno addosso all’altro”. Ora non resta che capire dove i due convoleranno a nozze. E l’ipotesi che possano scegliere lo spazio per entrare nella storia non è poi così peregrina.

