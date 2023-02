UN'ALTRA BABY-STAR CADUTA IN DISGRAZIA - È MORTO A 27 ANNI AUSTIN MAJORS, ATTORE FAMOSO PER AVER RECITATO NELLA SERIE TV "NEW YORK POLICE DEPARTMENT" - MAJORS SAREBBE STATO TROVATO SENZA VITA IN UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER SENZATETTO A LOS ANGELES - PER GLI INVESTIGATORI SAREBBE MORTO PER UN'OVERDOSE DA FENTANYL…

Estratto dell'articolo di B. V. per il “Corriere della Sera”

È morto ad appena 27 anni Austin Majors, ex baby attore americano che aveva recitato per diverse stagioni nella serie tv New York Police Department . […] Stando al portale di gossip americano «Tmz», però, l’attore sarebbe stato trovato senza vita sabato notte in una struttura di accoglienza per senzatetto e avrebbe ingerito una quantità letale di fentanyl.

[…]Nato il 23 novembre 1995, Majors aveva interpretato il ruolo di Theo Sipowicz, figlioletto del detective Andy Sipowicz in New York Police Department , dal 1999 al 2004, comparendo in quarantotto episodi della serie poliziesca, […] L’ultimo ruolo l’aveva interpretato in How I met your mother nel 2009. In seguito Majors si era diplomato in cinema e produzione video alla University of Southern California e aveva iniziato a lavorare come fotografo e documentarista. Aveva anche un progetto musicale con il nome d’arte di Pope!.

Sebbene quella dell’overdose sia ancora un’ipotesi, la sua scomparsa prematura ricorda quella di altre ex baby star che, dopo un successo così precoce, fanno i conti con carriere che stentano a decollare e vanno incontro a grandi difficoltà, tra dipendenze e problemi personali. L’ultimo caso è quello di Adam Rich, ex bambino de La famiglia Bradford che è stato trovato morto a inizio gennaio a 54 anni: ritiratosi dalle scene per un lungo periodo, si era ritrovato a combattere con droghe e alcolismo.

