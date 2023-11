7 nov 2023 13:28

UN'ALTRA BABY-STAR CADUTA IN DISGRAZIA - È MORTO A 35 ANNI EVAN ELLINGSON, EX STELLINA DI HOLLYWOOD CONOSCIUTO PER I RUOLI NEL FILM "LA CUSTODE DI MIA SORELLA" E LA SERIE "CSI: MIAMI" - IL SUO CORPO SENZA VITA È STATO TROVATO NELLA SUA CASA A FONTANA, IN CALIFORNIA, ANCHE SE NON SONO ANCORA NOTE LE CAUSE DEL DECESSO - IN PASSATO AVEVA AVUTO PROBLEMI DI DROGA…