Dagotraduzione da The Art Newspaper

Un'immagine all'infrarosso de L'uomo dei dolori

“L'uomo dei dolori” di Botticelli, che sarà messo all'asta da Sotheby's il 27 gennaio, con una garanzia di 40 milioni di dollari, deve ancora essere studiato a fondo (è in mani private dal XIX secolo).

Ma l'analisi tecnica intrapresa dalla casa d'aste in preparazione alla vendita ha già rivelato una scoperta inaspettata: un'immagine intrigante di una Madonna col Bambino, sepolta sotto gli strati di pittura.

Chris Apostle, vicepresidente senior e direttore dei dipinti del Vecchio Maestro presso Sotheby's a New York, che ha avuto l'opportunità di riflettere in profondità sul quadro, ritiene che si tratti di una composizione abbandonata di una "Madonna della tenerezza" (un tipo derivato da icone greche), in cui la Madonna culla intimamente la testa di Cristo bambino contro la propria, guancia a guancia. I tratti del viso, in particolare il naso, gli occhi e la bocca ridente, che identifica come appartenenti al Cristo Bambino, sono molto visibili nell'immagine a infrarossi, se si ruota l'immagine a testa in giù.

Questa testa occupa uno spazio sotto il petto dell'uomo dei dolori, mentre quelli che sembrano essere un occhio e un sopracciglio, appartenenti a una testa femminile, fanno capolino dall'area vicino alla mano destra propria di Cristo. Vi sono anche tracce di alcune pitture di fondo bianche, forse a cadmio, nella parte inferiore della figura. Altre parti visibili della composizione abbandonata includono quelle che sembrano pieghe di un mantello, con bande decorative intorno alla spalla e parte di una manica, e anche il braccio paffuto del Bambino è distinguibile.

Il volto di Cristo bambino

Alcune linee in questo disegno inferiore sono più spesse di altre, suggerendo che potrebbero essere state tracciate e quindi passate in un pigmento liquido. Ma la testa del Cristo Bambino, suggerisce Apostle, è "una tantum": non c'è replica in nessun Botticelli autografo o in studio per quello che vediamo qui.

Quindi, è insolito trovare un tale sotto-disegno? Apostle dice di essersi imbattuto in questo tipo di cose prima. «Il pannello era un bene prezioso nel Rinascimento», e quindi se per caso c'era un quadro abortito in giro, in questo caso una composizione di Madonna col Bambino (del tipo che Botticelli e il suo indaffarato studio sfornavano regolarmente), «allora non si voleva buttarlo via». E così, a quanto pare, Botticelli prese la tavola, la girò dall'altra parte, e decise di utilizzarla per una composizione straordinaria, che riflette l'angoscia religiosa semimillenaria dell'Italia di quel tempo: l'opera è datata provvisoriamente intorno al 1500, quando le previsioni dell'apocalisse e le speranze di salvezza personale avevano raggiunto un particolare livello di intensità.

Il pannello di pioppo utilizzato da Botticelli era il supporto pittorico standard nella Firenze rinascimentale. L'analisi tecnica di Sotheby rivela una fessura nel mezzo e un vecchio nodo nel legno e mostra che il pannello è stato «riconfigurato ad un certo punto nel 20° secolo». Gli strati di pittura sono in "buone condizioni", un po' rovinati ai bordi e ci sono aggiunte nella parte superiore e inferiore dell'immagine.

Il contorno rosso mostra la Madonna

Le immagini a infrarossi mostrano anche che Botticelli ha apportato alcune modifiche alla composizione. Vi sono anche prove di viticci di capelli più lunghi e il contorno di una spina diversa (che emana dalla corona di spine - sopra l'occhio destro di Cristo). Altre modifiche includono l'abbassamento delle sopracciglia e un piccolo spostamento del mignolo arricciato di Cristo. Potrebbe esserci anche un leggero spostamento del mento, con la sua barba discreta e tagliata.

A proposito della tecnica pittorica tipica di Botticelli, Apostle dice che qui “l'ha cambiata”, fondendo tempera e olio.

Come per il Ritratto di un giovane con medaglia di Botticelli, venduto l'anno scorso da Sotheby's a New York per 92 milioni di dollari, la vernice bianca al piombo viene utilizzata copiosamente in tutta la composizione, con un po' di mescolanza nel terreno preparatorio del gesso.

La minuscola croce nella parte superiore della composizione è stata resa incidendo delle linee sulla superficie pittorica e quindi è stata spostata lungo (tali incisioni sono visibili anche in Ritratto di un giovane con medaglia).

Un tipo di icona greca nota come Madonna della tenerezza

«Per me quello che trovo commovente», dice l'Apostolo, «è che Cristo è un po' fuori centro. Botticelli ha inclinato leggermente la testa, che è più umana. Botticelli aveva più di 55 anni quando è stato dipinto questo, che nel Rinascimento era il tardo medioevo, e sento che c'è qualcosa in questo quadro che Botticelli sta proiettando, la comprensione che moriremo tutti: ha una profonda carica emotiva. Se avesse rappresentato Cristo pieno e rigido, questa sarebbe più simile a un'icona; un po' più impenetrabile».