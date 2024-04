24 apr 2024 10:12

UN'ALTRA ROGNA PER IL GOVERNO DUCIONI! - DUE PERSONE CON DOPPIA CITTADINANZA ITALIANA ED EGIZIANA, LINA ALY E MOHAMMED FARAG, SONO STATE ARRESTATE AL CAIRO MENTRE MANIFESTAVANO PER GAZA – AMNESTY INTERNATIONAL DENUNCIA: “LA POLIZIA NON FA SAPERE DOVE SONO STATI PORTATI” – DOPO LE POLEMICHE PER ILARIA SALIS DETENUTA IN UNGHERIA, PER GIORIA MELONI UNA NUOVA GRANA, CON LA FERITA DEL CASO REGENI ANCORA APERTA...