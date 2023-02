8 feb 2023 19:27

L'AMORE IN VACCA - IN VISTA DI SAN VALENTINO, L'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI INDIANO LANCIA LA GIORNATA DELL'ABBRACCIO ALLA MUCCA, INVITANDO "TUTTI GLI AMANTI DELLE MUCCHE" AD ABBRACCIARE GLI ANIMALI SACRI PER LA RELIGIONE INDÙ - "SAPPIAMO TUTTI CHE LA NOSTRA MADRE MUCCA È L'ASSE PORTANTE DELLA CULTURA E DELL'ECONOMIA RURALE INDIANA" - UNA BUONA NOTIZIA PER TUTTI I SINGLE INDIANI, CHE AVRANNO COMPAGNIA DURANTE LA GIORNATA DEGLI INNAMORATI…