L'ANATOLIA SI È SPOSTATA DI 3 METRI! – LA SCOSSA DI MAGNITUDO 7.8 CHE HA COLPITO LA TURCHIA HA SPACCATO LA TERRA PER 150 CHILOMETRI – LA FAGLIA CHE DIVIDE LA PLACCA ARABA DA QUELLA ANATOLICA SI È SPEZZATA CAUSANDO UNA REAZIONE, IN TERMINI DI ENERGIA RILASCIATA, PARI A 32 ATOMICHE DI HIROSHIMA – UN SISMA MILLE VOLTE PIÙ FORTE DI QUELLO DI AMATRICE E 30 DI QUELLO DELL'IRPINIA – VIDEO

Estratto dell'articolo di Elena Dusi per www.repubblica.it

TERREMOTO IN TURCHIA - UN PALAZZO CROLLA IN CINQUE SECONDI

Il gioco delle spinte stavolta non ha retto. La faglia che divide la placca araba e quella anatolica si è spezzata scatenando un terremoto di magnitudo 7.8 nella Turchia del sud-est: l’equivalente, in termini di energia rilasciata, di 32 atomiche di Hiroshima.

Secondo Alessandro Amato, sismologo dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata mille volte più forte rispetto a quella che nel 2016 ha colpito Amatrice e 30 volte più potente di quella che devastò l'Irpinia nel 1980.

“Normalmente in questa zona registriamo movimenti delle placche intorno ai 10 millimetri l’anno” spiega Aybige Akinci, ricercatrice turca dell’Ingv. Stavolta in una manciata di secondi l’Anatolia ha fatto un salto di tre metri verso sud-ovest, con un movimento di scorrimento a lato alla placca araba.

terremoto in turchia 1

“La frattura è stata enorme” aggiunge Akinci. “Ben 150 kilometri di lunghezza. La scossa ha coinvolto un’area di centinaia di chilometri quadrati”. […]

Dopo la scossa principale di stanotte, alle 2 e 17 ora italiana, ne sono avvenute finora 200, di cui una trentina con magnitudo superiore a 4. La principale, subito dopo la grande scossa delle 2 e 17 di stanotte, ha avuto magnitudo 6.7. Una seconda grossa scossa, poco dopo le 11 di mattina, ha raggiunto 7.5.

terremoto in turchia 4

“Nella storia, una scossa così forte in quell’area, è avvenuta nell’859” ricorda Akinci. Se guardiamo all’intero pianeta, per trovare un sisma altrettanto potente dobbiamo tornare al 2016 in Ecuador e all’anno prima in Afghanistan, quando ci furono circa 9mila vittime. […]

“Nel 2012 il governo turco ha varato una legge per rinnovare il patrimonio edilizio”, racconta Akinci. “Sappiamo che il rischio terremoti è assai serio nel nostro paese. Ma per ricostruire tutto ci vuole molto tempo e denaro. Finora i lavori si sono concentrati soprattutto a Istanbul, la parte orientale è rimasta più indietro”. […]

terremoto a gaziantep, nel sud della turchia16 TERREMOTO IN TURCHIA 6 GENNAIO 2023 terremoto in turchia 5 TERREMOTO IN TURCHIA 6 FEBBRAIO 2023 TERREMOTO IN TURCHIA - UN PALAZZO CROLLA IN CINQUE SECONDI TERREMOTO IN TURCHIA 6 FEBBRAIO 2023 terremoto in turchia 3 terremoto in turchia 6