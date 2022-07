22 lug 2022 19:16

L'ARMATA DI PUTIN È LESSA O NO? – LE INTELLIGENCE OCCIDENTALI SEGNALANO UN RALLENTAMENTO NELLE OPERAZIONI DELLA RUSSIA NEL DONBASS. ALCUNI OSSERVATORI SI SPINGONO AD AFFERMARE CHE LE TRUPPE DI PUTIN HA RAGGIUNTO IL “CULMINE” E NON AVREBBE PIU' RISORSE SUFFICIENTI – MA ATTENZIONE, POTREBBE TRATTARSI SOLAMENTE DI UNA PAUSA PRIMA DI UN NUOVA OFFENSIVA – LE GUERRE CONVENZIONALI NON SONO CORSE DI VELOCITÀ