L'ARROGANZA DI CR7 NON HA PIÙ LIMITI: VUOLE DEMOLIRE UN CAMPO DA GOLF ACCANTO ALLA SUA MAXI-PROPRIETÀ A QUINTA DA MARINHA, IN PORTOGALLO - CRISTIANO RONALDO È PRONTO A INVESTIRE CIRCA 20 MILIONI DI EURO PER COSTRUIRE LA SUA MEGA VILLA, CHE DIVENTERÀ LA SUA RESIDENZA UNA VOLTA APPESI GLI SCARPINI AL CHIODO. PERCHÉ ROMPE LE MAZZE AL GOLF RESORT? PERCHÉ GLI OSTRUISCE LA VISTA...

Marco Beltrami per www.fanpage.it

cristiano ronaldo 4

Non è un inizio di stagione brillante per Cristiano Ronaldo, almeno in campo. La stella portoghese ha manifestato a più riprese la volontà di lasciare il Manchester United, dove sta trovando poco spazio con il nuovo mister ten Hag. Un problema per l'ex di Real Madrid e Juventus, che ha iniziato a prendere in considerazione anche l'idea del dopo: il ritiro dal calcio per ora non è un'ipotesi, ma è inevitabile prepararsi a quella che sarà la sua nuova vita. A tal proposito ecco il progetto di una villa da sogno in Portogallo, dove ritirarsi dopo aver appeso le scarpette al chiodo.

progetto della villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 2

Delle tante case, alberghi e proprietà in giro per il mondo, questa potrebbe essere la migliore e sicuramente la più ricca. Sta investendo cifre monstre CR7 per impreziosire il feudo di Quinta da Marinha in patria: basti pensare che il progetto iniziale, ha dovuto far fronte a dei ritocchi che hanno portato la cifra complessiva dell'investimento a 17 milioni di sterline ovvero circa 20 milioni di euro. Una cifra che fotografa l'eccezionalità dell'investimento

progetto della villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 2

La proprietà e residenza dovrebbe essere completata all'inizio dell'anno prossimo ed è dotata di tutti i comfort e il lusso possibile. Piscine, cinema, sala giochi, e camere eccezionali con vista sull'Oceano Atlantico. Insomma un gioiello, per cui Ronaldo non ha voluto lasciare niente al caso. Basti pensare che il calciatore 37enne ha deciso anche di rendersi protagonista di un ulteriore investimento per un motivo molto particolare. Cristiano Ronaldo, stando al The Sun, è scontento della vicinanza dell'Oitavos Golf Club.

il golf club vicino alla villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 2

Questo impianto a suo dire rovinerebbe la visuale dalla sua villa in costruzione. In particolare la "clubhouse", ovvero la struttura situata all'interno del circolo sportivo e dedicata ai soci e ai giocatori, sarebbe un "pugno nell'occhio", per chi si vuole gustare il panorama circostante dalla residenza di Ronaldo. Ecco allora l'idea che non ti aspetti: il portoghese sarebbe pronto ad avviare trattative con i proprietari del Golf club per cercare di convincerli dietro ricchissimo pagamento a vendergli la clubhouse e il parcheggio.

il golf club vicino alla villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 1

In questo modo lui poi procederebbe a demolire tutto, trasferendoli in un'area diversa per concedere così anche maggiore privacy alla sua famiglia. Su quel suolo poi Ronaldo unirebbe l'utile al dilettevole, costruendo un maxi garage per le sue macchine di lusso. Insomma, chi guadagna 500mila sterline a settimana può permettersi anche questo.

progetto della villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 1

progetto della villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 3 cr7 golf club quinta da marinha progetto della villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 1