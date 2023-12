L'ARTE A MISURA DI BOT - IL TRIBUNALE DI INTERNET DI PECHINO HA RICONOSCIUTO PER LA PRIMA VOLTA IL COPYRIGHT SU UN CONTENUTO GENERATO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - LA CORTE HA DECISO CHE L'IMMAGINE DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA UN'OPERA D'ARTE - LA DECISIONE VA IN CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DAL "COPYRIGHT OFFICE" AMERICANO, CHE AVEVA NEGATO IL COPYRIGHT DALLE IMMAGINI CREATE DALL'IA PERCHE'…

(Askanews) - Il Tribunale di Internet di Pechino ha riconosciuto il copyright su un contenuto generato dall'intelligenza artificiale nella prima sentenza di questo genere in Cina. Lo segnala oggi il South China Morning Post. In una decisione prodotta lunedì, la corte ha affermato che un'immagine, generata tramite il software di conversione testo-immagine Stable Diffusion della start-up statunitense StabilityAI, dovrebbe essere considerata un'opera d'arte protetta dalle leggi sul copyright in base alla "originalità" e all'input intellettuale del suo creatore umano, secondo un documento redatto della sentenza condiviso da IPcode, un account del settore legale sulla piattaforma di social media WeChat.

La causa per violazione della proprietà intellettuale (IP) è stata avviata a maggio dal querelante soprannominato Li, che ha utilizzato Stable Diffusion per creare un'immagine di una giovane donna asiatica e l'ha pubblicata sulla piattaforma cinese Xiaohongshu, che è simile a Instagram. Li ha citato in giudizio un blogger di cognome Liu per aver utilizzato l'immagine senza permesso in un post su Baijiahao, un'altra piattaforma cinese di condivisione di contenuti di proprietà di Baidu.

Il Tribunale Internet di Pechino ha stabilito che l'immagine generata dall'intelligenza artificiale è un'opera dell'ingegno e ha ordinato all'imputato Liu di presentare pubbliche scuse e di pagare al querelante 500 yuan (64 euro) di danni e 50 yuan (6,4 euro) per le spese processuali. La decisione è soggetta a ricorso presso il Tribunale per la proprietà intellettuale di Pechino. La corte ha affermato che Li "ha fatto un certo grado di investimento intellettuale" nell'impostazione dei parametri e nella progettazione della presentazione, tra i vari input per generare l'immagine. Inoltre ha aggiunto continuamente suggerimenti e regolato ripetutamente i parametri per ottenere un'immagine che riflettesse la sua "scelta estetica e giudizio personalizzato".

"Incoraggiare la creazione è lo scopo essenziale del sistema del diritto d'autore", ha affermato la corte nel documento. "Nel contesto della tecnologia, finché un'immagine generata dall'intelligenza artificiale riflette l'investimento intellettuale originale di un essere umano, dovrebbe essere considerata un'opera protetta dalle leggi sul copyright". La sentenza della corte cinese è in netto contrasto con l'approccio di alcuni suoi omologhi a livello globale, incluso l'Ufficio per il copyright degli Stati Uniti. A febbraio, il Copyright Office ha stabilito che le immagini generate dall'intelligenza artificiale non sono soggette a copyright