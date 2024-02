L'ASCESA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE? LA PAGHERANNO I "COLLETTI BIANCHI" - I POSTI DI LAVORO MESSI A REPENTAGLIO DALL'IA SONO QUELLI DEI LAUREATI - TRA QUESTI CI SONO ANALISTI AZIENDALI, RESPONSABILI MARKETING, SVILUPPATORI DI SOFTWARE, AMMINISTRATORI DI DATABASE, PROJECT MANAGER E AVVOCATI - A RISCHIARE DI PIÙ SONO GLI IMPIEGATI DEI COLOSSI DELLA FINANZA E DELLE BIG TECH CHE...

IL MAGGIORE IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA AVVERRÀ NEL SETTORE BANCARIO E TECNOLOGICO, SECONDO UN RAPPORTO

Articolo del “New York Times” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Per alcune aziende, la nuova tecnologia rappresenta un'opportunità per aumentare la produttività e i profitti. Anche i loro lavoratori ne trarranno beneficio? Una nuova generazione di intelligenza artificiale è pronta a ribaltare le vecchie previsioni sulla tecnologia. Scrive il NYT.

Per anni, le persone che lavorano nei magazzini o nei fast food hanno temuto che l'automazione potesse eliminare il loro lavoro. Ma una nuova ricerca suggerisce che l'intelligenza artificiale generativa - quella utilizzata nei chatbot come ChatGPT di OpenAI - avrà il suo impatto maggiore sui colletti bianchi che svolgono lavori altamente retribuiti in settori come quello bancario e tecnologico.

Un rapporto pubblicato giovedì dal Burning Glass Institute, un centro di ricerca senza scopo di lucro, e dalla SHRM, ex Society for Human Resource Management, non dice che la tecnologia eliminerà un gran numero di posti di lavoro. Ma chiarisce che i lavoratori devono prepararsi meglio a un futuro in cui l'IA potrebbe svolgere un ruolo significativo in molti posti di lavoro che finora non sono stati toccati dalla rivoluzione tecnologica.

Per i lavoratori del settore tecnologico, ciò significa che potrebbero essere loro a costruire i loro sostituti dell'IA. "Non c'è dubbio che i lavoratori che subiranno l'impatto maggiore saranno quelli con una laurea, e sono quelli che hanno sempre pensato di essere al sicuro", ha dichiarato Matt Sigelman, presidente del Burning Glass Institute.

Per centinaia di aziende, i ricercatori hanno stimato la quota di spesa dei salari destinata ai lavoratori impiegati nelle 200 professioni che più probabilmente saranno interessate dall'A.I. generativa. Molti di questi lavori sono svolti da laureati benestanti, tra cui analisti aziendali, responsabili marketing, sviluppatori di software, amministratori di database, project manager e avvocati.

Le aziende del settore finanziario, tra cui Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley, hanno una delle percentuali più alte di dipendenti che potrebbero essere sconvolti dall'intelligenza artificiale generativa. Non molto distanti sono i giganti della tecnologia come Google, Microsoft e Meta.

Far svolgere all'A.I. il lavoro umano potrebbe comportare grandi risparmi per queste aziende. La ricerca stima che le banche e alcune aziende tecnologiche spendono dal 60 all'80% dei loro salari, o anche di più, per i lavoratori nelle professioni che più probabilmente saranno interessate dalla nuova tecnologia.

Secondo il rapporto, i settori del commercio al dettaglio, della ristorazione e dei trasporti hanno meno probabilità di essere interessati dall'A.I. generativa. Aziende come Walmart, McDonald's e Delta Air Lines impiegano soprattutto lavoratori non laureati che svolgono ruoli come l'assistenza ai clienti, il rifornimento degli scaffali, la preparazione dei cibi e la gestione dei bagagli. Esse spendono meno del 20% dei loro salari per i dipendenti che svolgono le professioni che hanno maggiori probabilità di essere influenzate dall'A.I. generativa.

Il rapporto non prevede una potenziale perdita di posti di lavoro legata all'A.I. generativa. Secondo il rapporto, spetterà ai datori di lavoro decidere se mettere da parte i risparmi derivanti dall'automazione dell'A.I. o se utilizzare il denaro per investire e crescere, aggiungendo altri lavoratori. La maggior parte degli esperti prevede che nei prossimi anni l'A.I. cambierà principalmente i posti di lavoro piuttosto che eliminarli, anche se la situazione potrebbe cambiare se la tecnologia dovesse migliorare sensibilmente.

Il rapporto mette in evidenza la necessità di una maggiore formazione per preparare i lavoratori ad adattarsi a una tecnologia in rapido arrivo, ha dichiarato Johnny C. Taylor Jr.

"Le aziende e i governi dovranno investire seriamente per affrontare il cambiamento", ha dichiarato.

Il rapporto è l'ultimo di un settore in crescita che cerca di prevedere l'effetto dell'IA generativa sull'economia e sul posto di lavoro. Altri studi hanno previsto un'impennata della crescita economica e della produttività, l'automatizzazione di attività che equivalgono a milioni di posti di lavoro e un risparmio di tempo fino al 50% per le attività di routine in ufficio e di codifica.

Nella sua ricerca, il Burning Glass Institute è partito dalle stime sull'esposizione all'IA generativa per professione contenute in un documento accademico ampiamente citato e pubblicato lo scorso anno. Ha poi aggiunto i propri set di dati - tra cui gli annunci di lavoro, le informazioni sui salari, le statistiche governative e le informazioni aziendali - per i calcoli azienda per azienda. Il rapporto SHRM include una classifica di aziende selezionate. Il Burning Glass Institute ha realizzato per il New York Times le stime percentuali della spesa salariale per azienda.

Manav Raj, coautore del documento accademico su cui si è basato il Burning Glass Institute, ha affermato che la nuova ricerca sembra essere uno sforzo credibile per analizzare i dati a livello aziendale. Ma a questo punto, ha detto, tutti gli studi sono solo ipotesi.

"I numerosi articoli in circolazione concludono in generale che questa ondata di I.A. ha il potenziale per avere un effetto molto grande", ha dichiarato Raj, assistente alla cattedra di management presso la Wharton School dell'Università della Pennsylvania. "Ma ci vorrà un po' di tempo per capire quale sarà l'effetto reale".