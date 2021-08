UN'ASPIRINA VI SALVERÀ (E VE LO FARÀ DRIZZARE) - GLI USI DEL FARMACO PIÙ COMUNE AL MONDO SONO GIÀ UN'INFINITÀ: DAL MAL DI TESTA AI PROBLEMI DI CUORE, MA LE SCOPERTE SUI BENEFICI SONO IN CONTINUA EVOLUZIONE - L'ASPIRINA PROTEGGE INTESTINO, ESOFAGO E FEGATO DAI TUMORI E SECONDO ALCUNI SCIENZIATI PROVOCA BENEFICI SULLA FERTILITA'. E ANCHE SULL'IMPOTENZA: SE AVETE PROBLEMI DI EREZIONE, ASSUMENDO UNA COMPRESSA DA 100MG AL GIORNO PER SEI SETTIMANE...

L’aspirina è la medicina più comune al mondo, e ha molti usi, dal mal di testa ai problemi cardiaci. Secondo il professor Gino Martini, capo scienziato della Royal Pharmaceutical Society, con il tempo potremmo scoprirne anche di nuovi. «Molti percorsi biochimici si intrecciano e ci vuole tempo per capire come un particolare farmaco li influenza», dice. «Man mano che la nostra comprensione di un medicinale aumenta nel tempo, possono emergere nuovi usi. Con l'aspirina, sono sicuro che ci sono ancora sorprese da trovare».

L'ingrediente principale dell’aspirina, l'acido acetilsalicilico, è costituito da acido salicilico, un composto che si trova nella corteccia dei salici. L'aspirina blocca la produzione delle prostaglandine, messaggeri chimici prodotti da quasi tutte le cellule del corpo che causano gonfiore, dolore e febbre. Il blocco delle prostaglandine aiuta anche a rendere il sangue meno appiccicoso e quindi riduce il rischio di coaguli che causano infarti e ictus.

Il farmaco aumenta la produzione di ossido nitrico, che rilassa i vasi sanguigni, allargandoli e migliorando la circolazione. Ma i suoi benefici potrebbero non finire qui.

Proprio la scorsa settimana, i medici del Christie NHS Foundation Trust hanno rivelato che stanno iniziando a sperimentare l'aspirina nelle donne con carcinoma mammario triplo negativo (TNBC, Triple-Negative Breast Cancer), una forma aggressiva della malattia con opzioni di trattamento limitate.

Lo studio su 42 pazienti, finanziato da Breast Cancer Now, esaminerà se avelumab, un trattamento immunoterapico che potenzia il sistema immunitario per combattere i tumori, è più efficace quando somministrato insieme all’aspirina. Studi sui topi hanno già dimostrato che il trattamento gemello funziona.

Se gli studi sull’uomo avranno successo, l’aspirina potrà aiutare le 8mila donne che ogni anno sviluppano un cancro al seno TNBC. Ma non è l’unico tumore che l’aspirina potrebbe aiutare a curare. Gli studi fin qui portati avanti suggeriscono che è l’intestino l’organo che può beneficiare di più degli effetti dell’aspirina: riduce il rischio che venga colpito dal cancro dal 25 al 30%. Ricerche più recenti hanno scoperto che l’aspirina riduce anche il rischio di tumori al fegato e all’esofago.

Non solo. Alcuni medici credono che possa portare benefici anche ai problemi di fertilità delle donne. Uno studio della Utah University ha scoperto che le donne che avevano subito un aborto avevano il 17% in più di probabilità di rimanere incinta entro i successivi sei mesi se assumevano un’aspirana a basso dosaggio al giorno. I ricercatori hanno affermato che l'aspirina può facilitare l'impianto di un embrione nell'utero riducendo l'infiammazione.

E uno studio dell’Università Medipol di Instabul, in Turchia, ha scoperto che facendo assumere un’aspirina da 100 mg al giorno per sei settimane a un gruppo di uomini impotenti, il 78% di questi è riuscito a mantenere un’erezione il tempo necessario per avere un rapporto sessuale.

L’aspirina è un farmaco miracoloso, ma ha anche i suoi difetti: può danneggiare il rivestimento dello stomaco, causando sanguinamenti potenzialmente pericolosi. Per questo è sempre meglio assumerla sotto controllo medico.